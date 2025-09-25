Drama en la retaguardia de la UD Las Palmas: Mika Mármol y Clemente, KO

Problemas a la vista. La retaguardia de la UD Las Palmas, formada por la línea inamovible de Marvin, Barcia, Mika Mármol y Clemente afronta cambios para los próximos cuatro partidos de Liga. A la ausencia de Enrique Clemente ante el Leganés por una lesión de rodilla, se une esta semana la baja de Mika Mármol, que estará alejado de los terrenos de juego durante tres semanas aproximadamente por un contratiempo de tipo muscular. Unos cambios relevantes en la muralla de Luis García, que ahora tendrá que rearmar el puzle y buscar la mejor solución. En este aspecto, la luz verde es para Cristian Gutiérrez en la zurda, y para Juanma Herzog y Álex Suárez en el centro de la defensa junto a Sergio Barcia.

Un rompecabezas lleno de cambios para la visita del Almería este sábado (20.00 horas, LaLiga Hypermotion), en la que el técnico ovetense tiene la tarea de diseñar un nuevo once, dejando atrás a unos fijos que en cuestión de dos semanas se ha desvanecido. Solo Barcia y Marvin, quien en esta temporada está luciendo su mejor versión con la elástica amarilla, mantienen su condición física seis jornadas después del comienzo de la temporada.

En un principio, el pronóstico es que ambos jugadores se pierdan el encuentro ante el Almería de este fin de semana, y tres más —Cádiz, Granada y Eibar—, pudiendo llegar a tiempo para la visita a El Alcoraz de Huesca. El contratiempo de Mika es uno de los más significantes para el cuadro de Luis García, puesto que el de Terrassa tuvo la capacidad de actuar como lateral izquierdo ante la baja de Clemente en Butarque. Este fin de semana, con su ausencia, ese puesto podría llevar el nombre de Cristian Gutiérrez, que ante el Leganés salió en el último minuto de partido.

El turno de Cristian Gutiérrez

Un Cristian Gutiérrez que este curso ha tenido protagonismo en cuatro partidos, divididos en 128 minutos. De ellos, en el estreno liguero de la UD ante el Andorra en el Estadio de Gran Canaria fue cuando mejor se pudo lucir, pues jugó como titular y fue sustituido en los últimos diez minutos. Su presencia en el terreno de juego se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas, de modo que permaneció en el banquillo ante el Burgos y la Real Sociedad B.

En el centro de la defensa, el capitán Álex Suárez y Herzog se disputarán el puesto como pareja de Barcia, una figura que hasta el momento ha sido indiscutible en el once de la UD Las Palmas. En el caso de Herzog, el futbolista ha sido invisible para el técnico este curso. Su aparición fue ante el Leganés el pasado fin de semana, pero su protagonismo fue nulo: solo jugó un minuto. Suárez, en cambio, fue titular ante el conjunto pepinero actuando en el centro de la defensa junto a Barcia, dejando un buen sabor de boca. Ante el Córdoba (28') y Real Sociedad B (4'), también tuvo sus minutos de gloria.

En cuanto a la enfermería, a la baja de Sandro Ramírez —sigue con su proceso de recuperación tras su operación en la rodilla—, se une la de Mika y Clemente. Viti Rozada, por su parte, sigue entre algodones y es duda para el encuentro frente al Almería, mientras que Kirian Rodríguez todavía está con su puesta a punto.