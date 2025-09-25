Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la UD Las Palmas no ven 'caso Recoba': «Hay que tener paciencia, jugará y triunfará»

El atacante uruguayo, que costó un millón, encadena dos jornadas sin minutos y su última aparición fue residual en El Plantío

Amatucci y Recoba disputan un balón durante el entrenamiento

Amatucci y Recoba disputan un balón durante el entrenamiento / UD Las Palmas

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Tranquilidad absoluta con Jeremía Recoba en las oficinas de la UD Las Palmas. No hay ningún caso abierto a pesar de que el atacante uruguayo encadena dos jornadas consecutivas sin tener minutos y desde las oficinas del club inciden en que «no pueden jugar todos a la vez», apelando de esta manera a la meritocracia implantada por Luis García este curso, en el que todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar minutos.

El ex de Nacional, que costó a los amarillos en este mercado de verano un millón de euros, ha jugado cuatro de los seis partidos posibles que ha disputado la UD, divididos en 133 minutos. Pasó de ser titular en la segunda y tercera jornada de Liga a disputar seis minutos ante el Burgos. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en los terrenos de juego, quedando ausente ante la Real Sociedad B y el Leganés.

En este aspecto, jugadores como Ale García, Manu FusterMarc CardonaLukovic o Iván Gil, ausente durante dos partidos por un esguince, le han ganado la batalla al uruguayo, que según Luis García todavía está adaptándose al fútbol español. «Jere esta trabajando bien pero tenemos que entender que nunca es fácil para un joven irse de su país, de sus amigos y su familia. Es su primer viaje largo y lo que hay que tener es tranquilidad con él. Está trabajando bien, adquiriendo conceptos de otro fútbol, de una exigencia diferente», comentó el técnico.

Confianza en Recoba

Desde el club apoyan la decisión de Luis García, seguros de que Jeremía podrá mostrar su mejor versión en la UD Las Palmas. «Hay que tener paciencia, jugará y triunfará», expresan convencidos. El técnico ovetense, quien ha tomado la decisión de darle tiempo a Recoba, aseguró hace una semana que el atacante «tiene una humildad tremenda, unas ganas de aprender inmensas y es un gran compañero. Estoy convencido de que nos va a dar y nos va a aportar mucho. Tengo fe y habrá momentos para él»

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
  2. Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
  3. Las colas dan la vuelta a la manzana: las mejores tartas de queso de Canarias están en este local de Telde
  4. Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
  5. Calor y calima en Canarias: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
  6. Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Adiós verano, hola otoño: tiempo para el lunes por islas en Canarias
  8. Ni La Strada ni el de Costa Meloneras: este es el buffet libre más antiguo de Canarias (y aun sigue abierto)

Barcia desvela el secreto de la UD Las Palmas: “Aquí no hay un líder, todos ayudamos”

Barcia desvela el secreto de la UD Las Palmas: “Aquí no hay un líder, todos ayudamos”

En la UD Las Palmas no ven 'caso Recoba': «Hay que tener paciencia, jugará y triunfará»

En la UD Las Palmas no ven 'caso Recoba': «Hay que tener paciencia, jugará y triunfará»

UD Las Palmas-Almería: la batalla de los 89 millones de euros

UD Las Palmas-Almería: la batalla de los 89 millones de euros

La transformación de Viera, de revulsivo a titular en la UD Las Palmas: un debate justificado

La transformación de Viera, de revulsivo a titular en la UD Las Palmas: un debate justificado

La camiseta de la UD Las Palmas aparece por sorpresa en la Puerta del Sol de Madrid: miles de turistas ya la han visto

La camiseta de la UD Las Palmas aparece por sorpresa en la Puerta del Sol de Madrid: miles de turistas ya la han visto

Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas: «Asumo el error con Sory Kaba; a veces sale bien y otras puede salir mal»

Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas: «Asumo el error con Sory Kaba; a veces sale bien y otras puede salir mal»

Helguera informa que la Fiorentina tiene una opción de recompra por Amatucci, una de las sensaciones de la nueva UD Las Palmas

Helguera informa que la Fiorentina tiene una opción de recompra por Amatucci, una de las sensaciones de la nueva UD Las Palmas

Manu Fuster saca la varita y recupera su versión más decisiva en la UD Las Palmas

Manu Fuster saca la varita y recupera su versión más decisiva en la UD Las Palmas
Tracking Pixel Contents