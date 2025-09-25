En la UD Las Palmas no ven 'caso Recoba': «Hay que tener paciencia, jugará y triunfará»

Tranquilidad absoluta con Jeremía Recoba en las oficinas de la UD Las Palmas. No hay ningún caso abierto a pesar de que el atacante uruguayo encadena dos jornadas consecutivas sin tener minutos y desde las oficinas del club inciden en que «no pueden jugar todos a la vez», apelando de esta manera a la meritocracia implantada por Luis García este curso, en el que todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar minutos.

El ex de Nacional, que costó a los amarillos en este mercado de verano un millón de euros, ha jugado cuatro de los seis partidos posibles que ha disputado la UD, divididos en 133 minutos. Pasó de ser titular en la segunda y tercera jornada de Liga a disputar seis minutos ante el Burgos. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en los terrenos de juego, quedando ausente ante la Real Sociedad B y el Leganés.

En este aspecto, jugadores como Ale García, Manu FusterMarc CardonaLukovic o Iván Gil, ausente durante dos partidos por un esguince, le han ganado la batalla al uruguayo, que según Luis García todavía está adaptándose al fútbol español. «Jere esta trabajando bien pero tenemos que entender que nunca es fácil para un joven irse de su país, de sus amigos y su familia. Es su primer viaje largo y lo que hay que tener es tranquilidad con él. Está trabajando bien, adquiriendo conceptos de otro fútbol, de una exigencia diferente», comentó el técnico.

Confianza en Recoba

Desde el club apoyan la decisión de Luis García, seguros de que Jeremía podrá mostrar su mejor versión en la UD Las Palmas. «Hay que tener paciencia, jugará y triunfará», expresan convencidos. El técnico ovetense, quien ha tomado la decisión de darle tiempo a Recoba, aseguró hace una semana que el atacante «tiene una humildad tremenda, unas ganas de aprender inmensas y es un gran compañero. Estoy convencido de que nos va a dar y nos va a aportar mucho. Tengo fe y habrá momentos para él».