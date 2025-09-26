Luis García, técnico de la UD Las Palmas, esconde sus cartas: «Tengo claro si Viera va a jugar o no, pero no lo voy a decir»

A poco más de 24 horas para medirse a la UD Almería, Luis García, técnico de la UD Las Palmas, esconde sus cartas con una de las grandes preguntas de cara al duelo de mañana: ¿será Jonathan Viera titular por primera vez en su quinta etapa de amarillo? El preparador ovetense señala que tiene «claro» si el 21 va a jugar o no, pero se lo guarda para sí mismo. «No voy a decir aquí si Viera tendrá minutos o no, pero estoy tranquilo porque si actúa de inicio o desde el banquillo nos va a ayudar». «Jonhy ha ido mejorando con el paso de las semanas. Las molestias que tuvo en la espalda durante la pretemporada le perjudicaron, pero ya el otro día en Leganés jugó su mayor cantidad de minutos en un partido esta temporada, lo cual siempre te ayudan a estar más cerca del nivel que te exige la competición. También es verdad que hubo 30 minutos en los que el rival se quedó con uno menos, aunque aportó muchísimo al equipo. Vamos a ver después del entreno de hoy», aseguraba el ex del Espanyol en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.

En ese sentido, tampoco quiso expresar en qué punto se encuentra un Jesé Rodríguez que disputó media hora de encuentro el pasado fin de semana, destacando que ya es un futbolista «importante; el otro día Jesé hizo un esfuerzo grande, no era fácil entender que tenía que atacar los espacios, acumuló una gran cantidad de trabajo a la hora de recorrer metros… lo malo fue que no pudo convertir. Yo a Jesé lo veo bien, pero todos los jugadores son importantes».

Saber tratar a cada futbolista de forma individual

Aun así, el trato con Viera y Jesé no puede ser igual al de resto de sus compañeros, algo que Luis García explicaba haciendo un símil con sus propios hijos, argumentando que no todos tienen la misma forma de ser, de entender y de comportarse; es cuestión de tratar al jugador de forma casi individual: «El compromiso de Viera y Jesé con el equipo y con el club es máximo. En ese sentido, desde mi parcela no puedes tratar a todos los jugadores por igual; tienes que intentar conectar con ellos. Son dos jugadores diferentes por su personalidad y lo que han vivido. Trato de hablar con ellos cuando interpreto que tengo que hacerlo, muchas veces solo con la mirada ya entiendes lo que quieren decir sin necesidad de emplear palabras. El otro día, en Leganés, se acerca Viera al banquillo cuando ellos se quedan con diez, me dijo una cosa que sabía que iba a ser así. Con esta clase de jugadores a veces no tienes ni que hablar», relataba.

Bajo esa premisa, otro de los nombres propios de las últimas semanas ha sido el de un Jeremía Recoba inédito durante dos partidos consecutivos. El míster asturiano apostillaba que su confianza la tienen «todos los futbolistas», aunque matizó posteriormente que en la parcela ofensiva Las Palmas tiene un overbooking de piezas: «Somos muchos futbolistas arriba. Si encajas a uno, la semana siguiente me van a preguntar por otro. Arriba tenemos 13 jugadores y suelen jugar cuatro o cinco, entonces siempre hay siete que se quedan fuera. No es fácil congeniar y conjuntarlos a todos sabiendo que debes tener un equilibrio. Todos están trabajando bien y cada uno tienen que aprovechar sus momentos; el mejor ejemplo ocurrió el otro día con Cedeño y Herzog cuando entraron en Butarque. Al final tienes un descuento de nueve minutos y acaban jugando una parte fundamental del partido para consolidar la victoria. El jugador se tiene que dar cuenta que somos muchos y debe saber aprovechar esos minutos», reseñaba.

Mika, descartado; Viti listo para regresar

En cuanto al parte de bajas, Luis García anunció el regreso de Viti salvo «sorpresa de última hora», mientras que descartó la presencia de Mika Mármol y puso en duda la de Enrique Clemente: «Mika Mármol tiene un problema y no estará disponible. Enrique Clemente ha hecho trabajo durante toda la semana y esperaremos a mañana para ver si tiene opciones de poder estar», informaba el técnico insular.

De ese modo, puntualizó que su única alternativa para suplir a Mika y a Clemente no es Cristian Gutiérrez, sino que cuenta con «distintos perfiles. Si Clemente no llega tienes menos posibilidades, pero eso no significa que las cosas no estén claras o vayamos a ser menos sólidos. Independientemente de quién esté, estoy convencido de que están preparados; ustedes se sorprenden del rendimiento de algunos jugadores, pero yo los veo en el día a día y no me sorprende. Todos se tienen que sentir importantes y hemos conseguido que el futbolista ponga por delante el objetivo colectivo al individual, y eso es muy importante para el equipo».

El Almería, un candidato al ascenso

A la hora de hablar sobre el rival de este sábado, el Almería, Luis García dejó patente que la UD se va a enfrentar a una escuadra potente y que cuenta con «un gran entrenador como Rubi, que tiene mucha experiencia y ha hecho buenas temporadas en Primera División. Sin duda, tienen una plantilla muy compensada, donde han invertido muchísimo dinero y tienen un objetivo claro como es el ascenso. Además, poseen una serie de jugadores de mediocampo hacia adelante muy determinantes, de los mejores de la categoría; alguno incluso tiene nivel para estar en la máxima categoría». «Es un rival de mucho nivel, pero estamos muy preparados y hemos trabajado genial a falta del último en entreno. Vamos a jugar un partido en nuestra casa, con nuestra gente y estoy convencido de que haremos una gran actuación para intentar continuar con la racha», afirmaba el natural de Oviedo.

Sin embargo, remarcó que va a ser un partido de dos conjuntos que quieren «proponer buen juego y en eso nosotros somos buenos; ahí tenemos que intentar tener personalidad, querer el balón, ofrecernos, defender bien, incluso, disfrutar de esa fase defensiva donde nos estamos mostrando sólidos».

Por otro lado, se sinceró cuando declaró que sí mira la clasificación, aunque le restó importancia: «Mirar la tabla no te dice nada. Sabes lo difícil que es. Nosotros tenemos que seguir un camino independiente de los resultados y de donde estemos. Ser un equipo competitivo y reconocible nos dará la posibilidad de tener más opciones para sumar los tres puntos en cada jornada», finalizó.