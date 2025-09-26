Un nuevo equipo jugará en el Estadio de Gran Canaria: este club disputará su partido de Copa del Rey en el campo de la UD Las Palmas

Una nueva Unión Deportiva jugará en el Estadio de Gran Canaria, pero no será la UD Las Palmas. El UD San Fernando, equipo de Maspalomas, ha confirmado a través de sus redes sociales que se trasladará a este emblemático campo para disputar su encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.

El equipo que compite en la 3ª RFEF, la quinta categoría del fútbol español, se ha visto obligado a trasladar sus partidos al recinto propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria. Esta decisión ha sido tomada debido al deterioro y las condiciones inadecuadas de su campo habitual donde juega cada dos fines de semana, el Estadio Municipal de Maspalomas.

El encuentro de la Copa del Rey se jugará entre semana, los días 28, 29 o 30 de octubre. La UD San Fernando ha decidido trasladar el partido de su campo habitual en Maspalomas, con capacidad para 6.000 espectadores, al Estadio de Gran Canaria, que puede albergar a más de 32.000 personas. Esta decisión responde a uno de los motivos clave que han influido en el equipo.

Así es la nueva Copa del Rey

A partir de esta temporada, la RFEF ha introducido cambios en el sistema de competición de la Copa del Rey. Desde este año, las dos primeras rondas se jugarán por criterios de proximidad. Los equipos de categorías amateurs se enfrentarán a los equipos del fútbol profesional, por lo que podríamos ver a la UD Las Palmas jugando contra la UD San Fernando.

El nuevo reglamento de la competición establece lo siguiente para la primera ronda: "En 56 partidos de competición, intervendrán 112 equipos de los 116 participantes debido a que los equipos participantes en el torneo de Supercopa que comienzan su participación en la Copa de S.M. el Rey en dieciseisavos de final. Los emparejamientos se llevarán a cabo por sorteo agrupando los equipos por proximidad geográfica y enfrentándose, hasta donde sea posible, los clubes de inferior categoría contra los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior, siendo los clubes distribuidos en tantas copas como categorías permanezcan en la competición. Los partidos se celebrarán en las instalaciones deportivas del club de categoría inferior, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF, y si fueren de la misma, en las de los clubes cuya bola hubiera sido extraída en primer lugar".

¿Por qué juega la UD San Fernando la Copa del Rey?

El conjunto de Maspalomas se sitúa actualmente en la tercera posición del grupo 12 de la 3ª RFEF con 7 puntos. En la temporada pasada, logró clasificarse para la final del playoff de ascenso a 2ª RFEF, lo que le permitió obtener una plaza para competir en la Copa, al ser uno de los 25 mejores equipos de la categoría que no son filiales. Pese a no conseguir el ascenso frente al Girona B, el UD San Fernando ha obtenido el billete para ser uno de los 106 equipos que jugarán el campeonato nacional.

El Universitario FC también aspira a formar parte de este selecto grupo, enfrentándose al CF Inter de Valdemoro en la ronda previa. Este histórico equipo está a 180 minutos de alcanzar el sueño en una eliminatoria que disputará el decisivo partido de vuelta en casa de los universitarios.