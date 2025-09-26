UD Las Palmas - UD Almería: 22.000 ojos sobre Viera y una muralla de urgencia

Un duelo digno de Primera División, alrededor de 22.000 fieles en las gradas del Estadio de Gran Canaria y una muralla de urgencia. La UD Las Palmas recibe esta noche (20.00 horas, LaLiga Hypermotion) a la UD Almería, el equipo con más valor de plantilla de la categoría de plata en uno de los test más exigentes de la temporada.

Con las bajas de Mika Mármol y Enrique Clemente por lesión, la defensa de Luis García sufrirá cambios. Con Marvin ocupando su puesto habitual, se espera que el centro de la muralla lo ocupe Barcia con Álex Suárez, mientras que en el costado izquierdo el puesto será para Cristian Gutiérrez.

Las miradas, sin embargo, estarán puestas en el 21 amarillo. Jonathan Viera apunta a titular después de cinco jornadas en las que ha participado saliendo desde el banquillo, marcando el compás del juego y cambiando el rumbo del partido en el caso del encuentro ante el Leganés.

Titular 730 días después

De este modo, el capitán volvería a salir de inicio luciendo la camiseta de la UD Las Palmas dos años después. La última vez, fue el 27 de septiembre del 2023, pero en situaciones diferentes: el escenario era el Santiago Bernabéu, y el rival, el Real Madrid.

Jonathan Viera en 2024, cuando visitó el estadio de Gran Canaria con el Almería / ANDRES CRUZ

Los amarillos afrontan el duelo en una buena racha deportiva: llevan dos victorias consecutivas, tienen once puntos y están en el sexto puesto de la tabla. El Almería, por su parte, está seis escalones por debajo de la UD, aunque solo les separan tres puntos. Los rojiblancos llegan después de haber vencido al Sporting de Gijón en una victoria peleada, en la que los de Rubi tuvieron que remontar.

La última vez que el Almería visitó el Estadio de Gran Canaria fue en marzo del 2024. Por aquel entonces, ambos equipos estaban en Primera División y Jonathan Viera fue una de las sensaciones pero con otro papel: jugó como titular defendiendo el escudo del conjunto almeriense, en el que fue su regreso a casa después de su salida por la puerta de atrás en diciembre del 2023.

En cuanto a los enfrentamientos entre ambos equipos, la última vez que la UD venció al Almería en el feudo de Siete Palmas fue en octubre de 2020 (2-0), aunque ya en el 2023, en el Almería Stadium, los amarillos consiguieron derrotar a los rojiblancos.

Las bajas de la UD

La enfermería de la UD, por lo tanto, acoge a Sandro Ramírez, Mika Mármol, Enrique Clemente y, a salvo de sorpresa, Kirian Rodríguez. Se espera que Viti Rozada, que esta semana ha estado participando pero entre algodones, esté listo para entrar a la convocatoria después de haber estado ausente estas primeras jornadas de Liga por una sucesión de contratiempos en su recuperación.

El Almería, por su parte, se presenta en Gran Canaria con la baja de uno de sus indiscutibles: el mediocentro senegalés Dion Lopy. La amenaza del conjunto de Rubi está en Sergio Arribas (tres goles y una asistencia) y en Adrián Embarba (cuatro goles y una asistencia).

Un encuentro de alto voltaje entre dos equipos que aspiran a volver a la máxima categoría de La Liga. Un duelo de 89 millones de euros y el morbo de volver a ver a Jonathan Viera como titular.