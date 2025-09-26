UD Las Palmas - UD Almería: horario y dónde ver por TV y online la séptima jornada de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas disputa el sábado 27 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio de Gran Canaria su encuentro frente a la UD Almería correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. El equipo de Luis García busca continuar con las buenas sensaciones de los últimos partidos ante la plantilla con más valor de Segunda División.

El equipo amarillo intentará conseguir su tercera victoria consecutiva, tras imponerse 2-1 frente a la Real Sociedad B y 0-1 ante el CD Leganés en su visita a Butarque del pasado sábado. Los pío-pío parecen haber encontrado el rumbo hacia la Primera División tras un comienzo de temporada en el que el equipo no tuvo el mejor arranque con solo 1 victoria en 5 encuentros.

El conjunto canario continúa escalando puestos en la clasificación y ya se sitúa en la sexta posición con 11 puntos, igualado con Real Valladolid y FC Andorra, los dos equipos que le preceden. Actualmente, la UD Las Palmas se encuentra en puestos de playoff para el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional y está a solo tres puntos de alcanzar la zona de ascenso directo a Primera División.

La mejor plantilla de Segunda no termina de arrancar

Los jugadores de Luis García ya están plenamente concentrados en su próximo desafío frente a la UD Almería, un equipo que cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría. Los andaluces cuentan con algunos de los futbolistas con más talento de la Segunda División, como Adrián Embarba, autor de 4 goles en lo que va de temporada y tercer máximo anotador de la competición; Sergio Arribas, quien suma tres tantos; y el delantero Leo Baptistao, un referente habitual en el área y garantía de gol.

A pesar de ello, las sensaciones que han dejado los rojiblancos no son del todo positivas, ya que únicamente han logrado dos victorias en los seis partidos disputados. El conjunto dirigido por Rubi llega tras vencer al Real Sporting de Gijón por 2-1, un triunfo que pone fin a una racha de tres jornadas consecutivas sin sumar de a tres.

Por eso, la afición amarilla será clave para empujar al equipo desde las gradas del Estadio de Gran Canaria. Los de Luis García tienen que hacer de su casa un fortín para poner en aprieto a los rivales y así sacar todos los puntos necesarios.

Dónde ver el partido UD Las Palmas - UD Almería

El partido será transmitido por las cadenas oficiales de LaLiga Hypermotion TV a partir de las 21:00 horas del sábado 27 de septiembre. Movistar ofrecerá el encuentro tanto por televisión como por su aplicación para todos los clientes que tengan contratado el plan Movistar Plus+ por 9,99 euros/mes. Los clientes de Dazn también pueden ver el encuentro a través del descodificador o la aplicación de la plataforma de streaming.

Este duelo también se podrá seguir a través de los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

Recuerda que en LaProvincia.es puedes seguir la última hora de la UD Las Palmas y el directo del encuentro UD Las Palmas - UD Almería.