Bajonazo y depresión en una UD Las Palmas sin gol

Estaba siendo muy bonito el mes de septiembre para una UD Las Palmas que venía de dos victorias consecutivas —Real Sociedad B y Leganés—. Situados en puestos de playoff, con la presencia de Viera en el once inicial y con una defensa nueva, los de Luis García no supieron regatear al Almería, que anotó el único gol del partido al borde del descanso (0-1).

Un golpe de realidad envuelto en papel de regalo en un partido sin alma en la primera mitad, y de manicomio en los primeros diez minutos del segundo tiempo. Una UD sin gol que se choca con la realidad de la Segunda División y deja escapar tres puntos ante un rival directo que demostró más valentía.

Sin sorpresas en el once inicial, esta vez Luis García no tuvo margen de maniobra para cambiar su esquema. Jonathan Viera, por méritos propios, volvió a la titularidad con la UD Las Palmas dos años después, y con la baja de Enrique Clemente y Mika Mármol, las opciones se dejaron entrever: Cristian Gutiérrez y Álex Suárez. En frente, un Almería con ganas de dar un golpe sobre la mesa y llevarse los tres puntos.

El peligro de Arribas

Sufrió la UD en los primeros compases de juego. Notó el conjunto amarillo las ausencias de Mika y Enrique, dos bajas que hicieron temblar los cimientos de una defensa un tanto desubicada. No empezó enchufado el equipo, flojos, sin el balón y sometidos a un Almería que mostró superioridad desde el minuto uno. A los de García les faltó control y personalidad, y el primer aviso fue de los visitantes. Arribas asustó con un cabezazo que se fue por encima del travesaño.

Espesos y sin ideas, los minutos corrieron en el Gran Canaria sin gloria alguna. Le costó llegar a la UD, Viera no pudo controlar al equipo como hizo en Butarque y los espacios eran casi invisibles. Una buena combinación de Manu Fuster y Lukovic intentó abrir el marcador, pero el balón se marchó a córner. Tras el saque, Marvin volvió a tener el gol. Primeros avisos de un combinado al que le costó despertar.

Del Jonathan Viera de Leganés al de ayer con el Almería cambiaron cosas. Sobre todo porque el 21 lo intentó, pero estaba claro que ni el partido ni el rival era el mismo. Así, sin ocasiones claras para los de Luis García y al borde del descanso llegó el gol de los rojiblancos, abriendo la lata con un nuevo cabezazo de Arribas. Los jugadores se marcharon a los vestuarios tras el pitido del árbitro, y con el grito de los aficionados amarillos que insistían a través de un ‘a por ellos oe’

La expulsión a Lukovic

Tras el descanso, el ambiente empezó a caldearse en el feudo de Siete Palmas. Un balón largo de Jonathan Viera desencadenó en una expulsión confusa a Milos Lukovic por un supuesto escupitajo. Roja directa que hizo que la UD se quedara con diez jugadores en el campo. Drama, nervios e impotencia junto a una situación que hizo que los jugadores mostraran garra, coraje y corazón.

Duró poco la desventaja a Las Palmas, porque a los diez minutos de la expulsión del serbio, después de ataques sin peligro de ambos equipos llegó la expulsión de Adrián Embarba por una doble amarilla. De vuelta a la igualdad en cuanto a los esquemas y un estadio que apretó y se volcó con un gol que se resistía a llegar pese a los intentos a la desesperada.

El regreso de Viti Rozada

Tras la revolución arbitral con las dos expulsiones, ambos equipos se apagaron. Lo intentaron de manera tímida, pero en un acto de no agresión que provocó que muchos seguidores empezaran a abandonar las gradas. Jesé hizo el relevo a Viera, y Viti Rozada volvió a pisar el terreno de juego —este curso todavía no lo había hecho por una serie de contratiempos con las lesiones—.

La UD suspiró por una victoria que no llegó en el que probablemente haya sido el peor partido de los amarillos este curso. Nada salió bien en un equipo al que le faltó un poco de corazón y le pesó el rival. Luis García reaccionó tarde con los cambios, y Recoba, de nuevo, se quedó sin minutos. Una derrota para aprender, pero también para entender que siempre vuelve a salir el sol.