Milos Lukovic: perdido y enfadado con el mundo en la UD Las Palmas

Enfadado con el mundo. Milos Lukovic ha pasado de sentir en sus carnes la gloria el día de su debut a caer en un estado de forma un tanto alejado de lo que requiere la posición de nueve en la UD Las Palmas. No obstante, más allá de la sequía goleadora que vive el ariete cedido por el Strasbourg, lo que empieza a ser preocupante son esos momentos de partido en los que desconecta por completo y cambia de objetivo para pasar a estar algo más pendiente de sus duelos particulares con los rivales, así como con los árbitros.

La prueba está en su último partido, donde fue expulsado por «escupir a un contrario» tal como refleja el acta del partido escrita por Muñiz Muñoz, colegiado de la contienda. A pesar de que en las imágenes de la repetición no se termina de apreciar con claridad que ese escupitajo vaya dirigido hacia Bonini, sí se aprecia que es una acción que puede ahorrarse por completo para evitar males mayores que perjudiquen al resto de sus compañeros.

Jugar con fuego

Sin embargo, este no ha sido el único momento en el que se ha visto al matador serbio ofuscado con cuestiones que poco tienen que ver con el fútbol. En Burgos ya las tuvo tiesas con los centrales tras haber visto una cartulina por, precisamente, discutir con uno de sus oponentes. Mientras tanto, en Butarque vio otra tarjeta cerca de la media hora de partido y volvió a continuar jugando con fuego en sus encontronazos. No siempre se puede estar calmado, aunque sí debe ser consecuente de que hay momentos en los que debe rebajar por completo sus pulsaciones en los instantes más calientes de los encuentros, cuando los pique se convierten en protagonistas.

De hecho, quizás esos mini partidos que el propio 25 amarillo disputa le están afectando a su rendimiento; los números hablan por sí solos, pero las sensaciones son las que dejan entrever que no está conectado del todo. En estas primeras seis jornadas, Lukovic acumula una media de casi dos fueras de juego por jornada, una cuestión a través de la que se ve que en ocasiones no está fino del todo en un tipo de acción en la que se requiere de concentración, de colocación y timing.

Asimismo, tampoco está dando con la tecla, por ejemplo, a la hora de intentar superar a sus pares, ya que a nivel de regates por choque apenas está completando 0,3 y su porcentaje de acierto no llega ni al 30%. Si a eso le añade que apenas se ha prodigado con el gol, donde acumula un solo tanto, se apaga un poco más su importancia en los partidos. El jugador balcánico ha disparado un total de nueve veces a portería, siendo capaz de acertar en una única ocasión. Si bien es cierto que su efectividad no brilla, también es de recibo precisar que no está encontrando situaciones tan claras como en sus primeras apariciones con la camiseta isleña, algo que complica los deberes anotadores de los delanteros.

En ese sentido, la realidad pone de manifiesto que, por ahora, se ha ganado la confianza de un Luis García que, desde que aterrizó en Gran Canaria, no ha dejado de apostar por el serbio. De ese modo, ha disfrutado de un total de 427 minutos, muchos más de los que han jugado otros puntas insulares; Marc Cardona ha disputado 123, Jesé Rodríguez 39 y Jaime Mata continúa inédito en lo que va de temporada. Asimismo, Ale García, que jugó de referencia ofensiva con el Andorra y tras la expulsión de Lukovic ejerció esa posición hasta el ingreso en el verde de El Bichito, ha jugado 118 minutos ahí. Todos ellos, salvando al canterano amarillo, no han tenido toda la confianza del míster asturiano.

Controlar las emociones

Lo cierto es que Milos Lukovic es un jugador que solo tiene 19 años y su carrera está arrancando. Estos son sus primeros pasos de peso real en el mundo profesional, ya que con el Strasbourg apenas gozó de protagonismo y su experiencia, donde además logró llamar la atención por sus goles, en el FK IMT Belgrad se produjo en una competición de menos nivel como es la liga de Serbia. Por tanto, este paso por la Isla debe servirle para mejorar a nivel futbolístico, para crecer y dar los pasos necesarios para terminar de concretar si está destinado a instalarse en la élite europea, pero esta cesión también la debe aprovechar para madurar.

Perderse en luchas con los trencillas o adversarios no le hacen nada bien y le acaban llevando por un camino poco agradable. Debe saber jugar su propio partido y abstraerse de todo lo que rodea al juego, siendo inteligente para no perder nunca el rumbo. Es por ello, que debe ser el cuerpo técnico el encargado de aleccionar y enseñar al delantero, sobre todo, si tras el parón que va a provocar la roja que vio el sábado ante el Almería va a seguir siendo fundamental en el esquema grancanario. Lukovic tiene que aprender y Luis García, cuya trayectoria como jugador y atacante está fuera de toda duda, es el perfil idóneo para encaminar estos tropiezos que tienen más que ver con el otro fútbol.

Esta arma de doble filo le puede llegar a pasar factura si el resto de equipos de la Segunda División le cogen la matrícula y entienden que la mejor forma de evitar que el serbio sea efectivo es sacándole de los partidos tratando de buscarle las cosquillas en cada acción. Pese a ello, Lukovic tiene tiempo para poder cambiar esos aspectos con la meta de hacerse como jugador y así centrarse en lo importante, que es el juego. Depende de él y de los que le rodean ayudarle a lograrlo.