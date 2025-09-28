A Las Palmas Atlético se le escapa un punto en el descuento

Las Palmas Atlético igualó una desventaja de dos goles para acabar cayendo en el descuento en su duelo ante el Intercity (3-2). El filial amarillo dominó la posesión ante el conjunto alicantino, que creó peligro a la contra y en acciones a balón parado, logrando así dos goles de ventaja al descanso. Pese a ello, los de Raúl Martín no bajaron los brazos y restablecieron la igualada al filo del tiempo reglamentario, para acabar cayendo en el minuto 95.

El duelo arrancó con un ritmo alto y con llegadas en ambos lados del campo. Johan dio el primer aviso para los amarillos a los cinco minutos en una falta desde la frontal despejada por el meta local, mientras que en la réplica Julio Gracia probó a Killane por bajo.

Con el paso de los minutos, Las Palmas Atlético dominó la posesión pero le costó crear peligro ante un rival que supo hacer daño a la contra. De esta manera, tras un primer intento de Cristian Herrera sacado bajo palos por Carlos Navarro, llegó el 1-0 en el minuto 39 tras un centro desde la izquierda que Pol Roigé remató a la red en el segundo palo.

Solo tres minutos después, Santamaría recogió escorado a la izquierda un centro de falta colgado al área, cruzando a la red para hacer el 2-0 con el que se llegaría al intermedio.

Al regreso de vestuarios, el Intercity dio un paso atrás y se mantuvo bien plantado en su parcela, esperando su momento para sentenciar al contragolpe. Pese a ello, el filial volvió a meterse en el partido pasada la hora de juego gracias a un penalti cometido sobre Elías que él mismo se encargó de transformar.

A partir de entonces, al cuadro amarillo le costó llegar con claridad, mientras que el equipo alicantino siguió haciéndose fuerte en defensa y buscando la sentencia a la contra, teniendo Sito y Pochito las más claras.

Ya en la recta final, los de Raúl Martín encontraron los espacios necesarios para llegar con claridad al marco local, y en el minuto 89, Ian Martínez cabeceó un córner sacado por Arturo al primer palo para establecer el empate. Sin embargo, la alegría duró hasta el minuto 95, cuando Pablo Montero puso el definitivo 3-2 con un lanzamiento de falta.