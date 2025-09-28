Reacciones que no llegan cuando la urgencia aprieta para la UD Las Palmas

Sin personalidad y ni soluciones. La Segunda División es una categoría muy exigente, que aprieta, ahoga y la felicidad dura muy poco. Que se lo digan a la UD Las Palmas, que tras acumular dos victorias consecutivas saltó al césped del Estadio de Gran Canaria sin la chispa que requiere un envite de estas características para llevarse un jarro de agua fría en forma de derrota ante el Almería; justo la noche que invitaba a dar un golpe sobre la mesa por el rival, por su entidad y por alargar una racha que queda ya esfumada. Más allá de ese resumen, hay que destacar que la tan necesaria reacción no llegó desde el banquillo, ni con los cambios ni tras el regreso de los vestuarios; hoy no se dio con la tecla, salvo cuando tuvieron el agua al cuello y ya con 0-1, cuestión que viene arrastrando este equipo desde la temporada pasada con Martínez.

Luis García no logró enganchar a su equipo, que se mostró plano, apático y sin energía por muchos momentos. Incluso, perdió un poco esa seña de identidad de querer morder, de apretar en la presión. La expulsión de Lukovic dejó abierta una herida justo cuando el preparador ovetense estaba dispuesto a mover el banquillo para introducir a Iván Gil, que tuvo que retrasar su ingreso en el césped a que el rival se quedase también con un hombre menos tras la doble amarilla a Embarba. Aunque ya en ese cara a cara con los almerienses, tampoco hubo ese plus y los siguientes cambios tardaron demasiado en producirse. Al contar con un futbolista menos es normal resguardarse, taparse y pensar, pero en igualdad de condiciones no llegó la transformación necesaria para darle la vuelta al resultado.

Jesé entró en el 78, mientras que Viti, Cedeño y Pejiño saltaron al césped en el 84. El encuentro solicitaba más personalidad, más entrega y frescura, aunque esas necesidades se cubrieron demasiado tarde. No es la primera vez que le sucede al preparador asturiano, pero en esta ocasión se hizo más evidente que no apareció ese empujón desde la pizarra o las permutas.

En ese sentido, esas modificaciones no aportaron demasiado, en primer lugar por el minuto en que entran, y también por la falta de claridad para llegar a portería. Además, vuelve a quedarse sin jugar un Jeremía Recoba que necesita tiempo para asentarse, según el técnico, y al mismo tiempo desde El Plantío no sabe lo que es tener oportunidades. Esta noche, una vez más, calentó sin premio con la sensación de que sigue sin contar con la confianza plena del entrenador, que en esta ocasión ha vuelto a preferir agitar el árbol en otro sentido. Otro de los casos extraños es el de Jaime Mata. El delantero madrileño sigue siendo parte de las listas de convocados y que parece estar por delante en la rotación de un Marc Cardona que ha pasado de actuar en los cinco primeros duelos, uno de ellos de titular, a desaparecer por decisión técnica. Ni con todo en contra, ambos jugadores son soluciones.

Sin embargo, el choque también contó con otros añadidos que también suman en el saco a nivel negativo, ya que las bajas de Mika Mármol y Clemente hicieron daño, algo a lo que hay que añadir que la actuación de Muñiz Muñoz, el colegiado de la contienda, fue excesivamente protagonista. No obstante, hay que ser capaces de tener una mayor personalidad para afrontar estas vicisitudes, estos golpes y esos mini partidos que se van disputando durante las jornadas. Faltó coraje y carácter, aunque hay margen para mejorar, para corregir y crecer.

Con todo eso, la sensación en esta derrota ante el Almería queda retratada ante unos arreglos que no se dieron. En esta Segunda de barro hay que saber jugar hasta mancharse la camiseta lo que haga falta, pero es todavía más importante saber contrarrestar esos escenarios donde la situación no viene dada de cara porque hay que estar preparados para cualquier tipo de encuentro. Para estar arriba y pelear por el ascenso hay que ser amoldables y pragmático cuando los duelos lo requieren.

Sigue siendo muy pronto y la montaña rusa de LaLiga Hypermotion va quitando vidas a un ritmo tan vertiginoso como las da, pero Las Palmas debe ser capaz de darle la vuelta a sus malos días cuando la falta de claridad apremie.