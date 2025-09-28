Relato de una UD Las Palmas sin gol: siete goles en 630 minutos

La UD Las Palmas no tiene gol. Los cinco delanteros de la plantilla no son suficientes para que el conjunto amarillo haga lo más importante en la competición: llegar a portería, definir y marcar. En lo que va de curso, los de Luis García han anotado siete goles en siete partidos, lo que viene a ser una media de un gol por partido. Muy por debajo de equipos como el Racing de Santander que acumula 18, el Deportivo de La Coruña con 16 o incluso el Almería con 13. Decimoquintos en lo referido a goles anotados en una lista de 22 equipos y en una competición en la que lo único que vale es marcar para poder sumar.

La falta de determinación vuelve a atacar a la UD después de dos victorias consecutivas. No es por falta de delanteros, ni por la calidad en los jugadores de la segunda plantilla más valiosa de Segunda División con un valor de 41,45 millones, sino por un problema a la hora de que los delanteros amarillos acierten en sus disparos a portería. De los cinco delanteros del club, solo uno de ellos, Milos Lukovic, ha marcado gol. Con Sandro Ramírez sin minutos por lesión ni Jaime Mata por decisión técnica, ni Jesé (39 minutos en tres partidos), ni Marc Cardona (123 minutos en cinco partidos) han podido batir al meta rival en los siete encuentros que lleva la Unión Deportiva.

Cabe resaltar que los seis goles que acumulan los de Luis García —sin contar el anotado por el delantero serbio que suma el séptimo de la lista— hayan sido obra de Enrique Clemente (1), Iván Gil (2), o Ale García (3), dejando en un segundo plano el papel de los pistoleros. En un equipo en el que la posesión parece ser lo más importante, —la UD es el cuarto equipo de la categoría con más presencia del balón por partido con un 57%—, los tiros a puerta quedan olvidados, con una media de cuatro disparos por partido y con 29 en los siete duelos de competición.

Ale García, pichichi y el que más dispara a puerta

Ale García, el pichichi del equipo con tres goles, es el jugador que más tiros a puerta acumula con once, seguido de Manu Fuster con siete o Jonathan Viera con seis. Lukovic, el delantero que más minutos ha tenido en estos siete partidos, sólo acumula cinco. Un pistolero que además cumplirá castigo en el próximo partido de los insulares ante el Cádiz por haber escupido a Bonini en el duelo que disputó la UD con el Almería este fin de semana. Una crisis goleadora que pone en el punto de mira una posible visita al mercado invernal en los próximos meses con la finalidad de poner solución a una problemática que de extenderse podría afectar al conjunto amarillo.

Álex Suárez, cabizbajo durante el encuentro que la UD disputó ante el Almería / Jose Carlos Guerra

Un relato de un equipo sin gol al que se suma la confianza que el técnico ovetense ha perdido hacia Marc Cardona —de titular ante el Burgos y jugar 20 minutos con la Real Sociedad B a no ir convocado en los dos últimos partidos— o Jaime Mata, uno de los inéditos de la UD. La figura de Jeremía Recoba, que llegó al equipo grancanario como una de las promesas tampoco ha calado en un entrenador que alega que el jugador necesita tiempo ya que está «adquiriendo conceptos de otro fútbol, de una exigencia diferente».

De los cinco delanteros del equipo, solo Lukovic ha visto la portería rival, siendo Ale García, Gil y Clemente los salvadores

El uruguayo, que costó un millón de euros a la entidad amarilla, tuvo minutos en los primeros cuatro partidos del curso y fue titular ante el Córdoba y Málaga antes de que su presencia se fuera disolviendo. Se le vio por última vez ante el Burgos con apenas seis minutos de protagonismo y ha permanecido en el banquillo en los últimos tres duelos.

La parte buena de la planificación deportiva está en una defensa que hasta el momento ha funcionado a la perfección. Una muralla de confianza que ha hecho que Las Palmas solo haya encajado cinco goles, siendo junto al Valladolid, Deportivo de La Coruña, Cádiz y Leganés de los equipos menos goleados.