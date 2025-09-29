Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: "Me tienes aburrido, me tienes hasta los..."

La UD Las Palmas rompió el pasado sábado su buena dinámica frente a la UD Almería. El conjunto dirigido por Luis García sufrió una derrota por 0-1 en un partido que dejó un sabor amargo entre los aficionados amarillos. Uno de ellos expresó su descontento por el planteamiento del equipo frente al cuadro andaluz, afirmando que "si seguimos así, acabaremos como siempre". Este seguidor considera que este es el sentimiento compartido por gran parte de la afición.

"Chacho, Las Palmas me tienes aburrido, me tienes hasta los hue*** ya, y eso que estamos en la jornada seis. Chacho, que es todo el rato lo mismo, todos los partidos lo mismo", decía con gran indignación el seguidor pío-pío @Taofitsp. En su reflexión, el aficionado no se ha guardado nada y ha expresado su frustración por el rendimiento del conjunto amarillo en este inicio de temporada en Segunda División.

UD Las Palmas- Almería / José Carlos Guerra

El hincha ha cargado contra el estilo de juego de los de Luis García, al que acusa de ser previsible, repetitivo y carente de alternativas. Tras siete jornadas, los amarillos han sumado 11 puntos de un total de 21 posibles, gracias a tres victorias, dos empates y dos derrotas, quedando fuera de la zona de playoff al término de esta fecha. Estas cifras distan mucho de las expectativas que tenía la afición para un equipo recién descendido de Primera División.

La posesión no lo es todo

Uno de los puntos centrales de su queja es la obsesión por mantener la pelota sin generar ocasiones claras de gol. "Toque, toque, posesión, posesión. Tenemos 2000% de posesión con 8 millones de toques y llegamos al área rival y no tiramos, no centramos. ¿Y a dónde vuelve la pelota? Atrás al portero, a Horkas. Chacho, todo el rato así", lamenta @Taofitsp.

Según el seguidor, este estilo solo beneficia al rival, que aprovecha sus pocas llegadas para marcar. Él mismo ponía de ejemplo el encuentro de esa jornada frente a la UD Almería: "Viene cualquier equipo,hoy el Almería, el Málaga el otro día y con tres 'toquitos', llegan al área, tiran, gol y ya está", comenta con indignación.

La UD Las Palmas "no tiene alternativas ni un plan B"

Este aficionado señala que uno de los principales problemas del equipo es que carece de recursos tácticos para soportar las diferentes situaciones de partido, ya sea con el marcador a favor o en contra. "Las Palmas no tiene 'plan B', solo 'plan A': toque, toque, toque. Luego vamos perdiendo y jugamos como si fuéramos ganando, tranquilitos, al toque sin intentarlo", reprocha con frustración.

Para él, el equipo debería ser más flexible y adaptarse a cada partido, mezclando estilos según las circunstancias. "Necesitamos plan A, plan B, plan C: unas veces se juega al tiki-taka, otras veces se juega juego directo y otras veces como el Getafe, marrullero. Pero no, siempre lo mismo", afirma, subrayando la importancia de la versatilidad en una competición tan exigente como la Segunda División.

Además, Taofitsp señala que el potencial de la plantilla está infrautilizado. Uno de los ejemplos es Marvin, que estando por la banda no pone un centro a un ariete rematador como es Lukovic. "¿Para qué quieres un delantero rematador si no le pasas una pelota?, se pregunta el seguidor, porque eso es "como jugar con uno menos".

También pone el foco en Jesé que, según Taofitsp, apenas participa en el juego: "Jesé entró en la segunda parte, ¿cuántas pelotas tocó Jesé? Ni una, ni se la pasaron. Así no se puede jugar.

Con este juego, la Historia se repite

Si el equipo no corrige el rumbo, los de Luis García corren el riesgo de repetir errores del pasado. "Así vamos a acabar como siempre, en el puesto número 15, dando pena por la Segunda División como hacemos siempre, siete, diez años... Hasta que llega alguien y de repente ganamos".

Para él, el problema viene arrastrándose desde la etapa de García Pimienta y la falta de alternativas en el plan de juego: "Desde Pimienta, que no tenía plan B, estamos vagando. Es que ya es desquiciante".

Taofitsp refleja el sentir de una gran parte de la afición amarilla, que exige más ambición y soluciones en un año clave para intentar regresar a Primera División porque la UD Las Palmas "tiene jugadores para mucho más".