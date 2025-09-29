¿Por qué el árbitro sacó tarjeta amarilla a Embarba tras el pelotazo a Ale García? Esto dicen las reglas de la IFAB

La derrota de la UD Las Palmas frente a la UD Almería no solo dejó un mal sabor de boca para los aficionados, sino que también protagonizó una de las jugadas más insólitas de esta temporada. En esta acción, protagonizada por Ale García y Adrián Embarba, dio uno de esos momentos singulares que, aunque están contemplados en las reglas del fútbol, ocurren muy pocas veces. Pese a la incredulidad de jugadores y aficionados, el árbitro del partido actuó correctamente según las reglas de la International Football Association Board (IFAB).

Corría el minuto 44 de la primera parte cuando Ale García realizaba una espectacular internada por la banda izquierda. Tras dos buenos recortes, el dorsal 22 de los amarillos logró superar a Embarba a pocos metros del área. Sin embargo, un compañero del rival apareció para despejar el balón y enviarlo a saque de banda.

UD Las Palmas- Almería / José Carlos Guerra

Un recogepelotas, situado cerca de la línea de cal, entregó rápidamente el esférico a Ale, que no perdió tiempo y puso rápidamente el balón en juego hacia Cristian Gutiérrez. Sin embargo, el lateral no logró mantener la posesión durante y perdió el balón. Ale García volvió a aparecer para recuperar la pelota de inmediato.

En ese instante, otro recogepelotas, ubicado tras la valla de publicidad del fondo, lanzó una segunda pelota al terreno de juego, que quedó parada cerca de la línea del área. Fue entonces cuando el caos se desató.

Un pelotazo que acabó en amarilla

Ale García se disponía a enviar un centro al área, mientras Adri Embarba golpeaba ese balón muerto al borde del área interfiriendo en el ataque de los amarillos. El jugador local detuvo con resignación la jugada mientras que el colegiado le mostraba la primera amarilla de las dos que vio en la noche del sábado el futbolista de la UD Almería.

Aunque es una situación poco frecuente, está prevista en el reglamento del juego y se penaliza debidamente. Un caso similar ocurrió hace dos temporadas en Mestalla, durante un encuentro entre el Valencia y el Real Madrid. En aquella ocasión, el defensor valencianista che, Gomert, lanzó el balón hacia Vinicius JR cuando el delantero blanco se encontraba a escasos metros de la portería.

¿Qué dicen las reglas del fútbol?

Según reflejó el colegiado del partido, Carlos Muñiz en el acta del UD Las Palmas - UD Almería, el futbolista fue amonestado por: "Desplazar un balón adicional que se encontraba en el terreno de juego de forma accidental e impactando con ese balón a un adversario cortando así su avance y evitando un ataque prometedor".

La IFAB, el máximo organismo del arbitraje internacional, establece en la regla número 12, titulada "Faltas y conducta incorrecta", específicamente en el apartado 12.1, que se concederá un tiro libre indirecto si "un jugador lanza un objeto contra el balón, a un adversario o a un árbitro, o golpea el balón con un objeto". Aunque no se detalla qué tipo de objeto puede ser, se entiende que puede tratarse de cualquiera que esté en un campo de fútbol, como una botella, una bota o incluso otro balón.

Si esta acción interrumpe un contraataque prometedor, se sancionará con tarjeta amarilla, como en este caso; si se tratase de una ocasión manifiesta de gol, el jugador que lanzó el objeto será expulsado. Si Embarba llega a lanzar la pelota dentro del área, la UD Las Palmas obtendría un penalti a favor, ya que un tiro libre directo dentro del área grande (área de panal) se sanciona con pena máxima. También se tiene en cuenta que si ese objeto pone en riesgo a un futbolista, se tomarán las medidas disciplinarias oportunas.