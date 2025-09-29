Reformular el dibujo o mantener el esquema defensivo de la UD Las Palmas

Rompecabezas defensivo. Luis García tiene ante sí casi una semana para tomar una decisión importante de cara al duelo de este domingo (20.00 horas) ante el Cádiz con la necesidad de recuperar terreno tras la derrota ante el Almería y empezar a convertir el Estadio de Gran Canaria en un fortín al que aferrarse en la lucha por estar arriba hasta el final de temporada. La cuestión que el ovetense tiene por delante es decantarse por mantener su esquema de juego, que se ha basado en su amplia mayoría en un dibujo de 4-2-3-1, o buscar una formación distinta. Todo ello, con la intención de continuar con la solidez defensiva que sí ha enseñadola UD Las Palmas en estas primeras jornadas de campeonato.

Desde que comenzó el curso, el míster amarillos ha confeccionado una muralla que escondía un gran secreto y una virtud: el lateral zurdo actuaba en muchas ocasiones casi como un tercer central. De ese modo, el trío formado por Barcia y Mika Mármol en el eje de la zaga más Enrique Clemente acostado en esa banda izquierda brilló en acciones defensivas más allá de algunos infortunios, pero las lesiones se han cebado con esa zona y los insulares han quedado un tanto tocados. De hecho, las ausencias del catalán y el maño afectaron en el partido ante el cuadro almeriense, ya que el gol visitante llega precisamente en una acción que no está bien defendida.

La primera de las opciones es seguir confiando en lo que le ha funcionado de fondo, aunque por falta de piezas no puede materializarlo. Clemente y Mármol continuarán en la enfermería, por lo que el primer movimiento a ejecutar sería repetir la fórmula con Cristian Gutiérrez ejerciendo de nuevo esas labores de lateral izquierdo, aunque la realidad es que el marbellí no terminó de encontrarse cómodo del todo y apareció en la fotografía del tanto de Arribas. Aun así, es el único lateral zurdo puro de la plantilla y puede que necesite minutos para asentarse en esa posición, una cuestión que se observa mediante la preferencia de un Luis García que le ha empleado más de extremo.

¿Una defensa de cinco?

Otra de las variantes por las que podría inclinar Las Palmas es un cambio de dibujo. Eso provocaría agitar, quizás, demasiado el árbol. Ese cambió de esquema llevaría a los grancanarios a actuar con una línea de cinco defensas; con este sistema, Marvin seguiría teniendo la libertad para subir la banda y Gutiérrez podría encontrar un poco más de comodidad tal como ha rendido en posiciones más adelantadas, lo que dejaría la zona central de la muralla para Álex Suárez, Barcia y Juanma Herzog. Lo negativo de esta composición es que salvo Viti y Pezzolesi, Luis García no contaría con más defensas de dinámica de primer equipo para el banquillo, aspecto fundamental ante posibles lesiones o imprevistos.

También es cierto que, por el momento, el protagonismo para Juanma Herzog ha sido escaso, aunque hay que destacar que la línea defensiva ha sido la que mejor ha funcionado de toda la plantilla con diferencia en estos primeros siete enfrentamientos. Más allá de eso, el pasado sábado entró Viti para suplir a Cristian ante el Almería y jugó en ese carril zurdo, pero no es una posición que el de Pola de Laviana domine porque toda su trayectoria la ha construido desde la derecha, ya sea como lateral o extremo, aunque en el Oviedo sí que hubo partidos en los que actuó como interior por izquierda. No obstante, con un hombre menos y con el partido como estaba, había que buscar una reacción y Luis García lo intentó con el 17 ocupando esa demarcación.

Sea como sea, el choque del domingo ante el Cádiz es muy importante y los problemas con el gol siguen siendo los principales males de esta UD Las Palmas, ya que está llegando al área sin poder materializar. Sin embargo, no puede descuidar su retaguardia a pesar de que las bajas le hayan dado más de un dolor de cabeza; los pequeños detalles marcan la diferencia y cualquier error te puede condicionar por completo un encuentro, tal como pasó en el Gran Canaria hace unos días con ese centro de Álex Muñoz que terminó en gol de Sergio Arribas. Por tanto, habrá que ver cuál es la idea de Luis García, que ya el pasado jueves dejó caer en sala de prensa que, además de Cristian Gutiérrez, tiene más alternativas para confeccionar su muro y ya acostumbra a las sorpresas en sus onces iniciales.