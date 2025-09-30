El ahora o nunca para Jesé Rodríguez en la UD Las Palmas

Jesé Rodríguez pide su sitio en la UD Las Palmas, y este fin de semana, después de siete jornadas de Liga, podría llegar su momento. Tras haber disputado tres partidos vestido de corto —39 minutos en total— el bichito podría estar ante el ahora o nunca a las órdenes de Luis García. Con la sanción a Milos Lukovic por escupir a un rival ante el Almería, el '10' de Las Palmas podría lanzarse a la titularidad o por el contrario, disfrutar de más protagonismo en el verde actuando como revulsivo.

Su llegada al conjunto amarillo fue una bomba de relojería. Tras el anuncio del regreso de Viera, nadie esperaba que el siguiente fichaje 'galáctico' fuera el de Jesé Rodríguez. Llegó para poner veteranía y asegurando que daría todo por la camiseta de la UD. "Daré todo lo que tengo dentro. Seguro que llegarán los buenos resultados. Estoy a disposición de cualquier rol, que marcará el rendimiento. Lo que decida el míster es totalmente respetable", expresó el día de su presentación.

El grancanario no llegó a tiempo para hacer la pretemporada del equipo en Marbella, pero empezó a entrenarse junto al resto del grupo a finales de julio en Barranco Seco y tuvo minutos en el derbi amistoso que se disputó en la Ciudad Deportiva amarilla. Ahí, ante alrededor de 400 aficionados, recibió el aliento de sus seguidores y se probó. Con el comienzo del curso, estuvo enfermo por Covid y se perdió los dos primeros partidos —Andorra y Córdoba—.

Sus primeros minutos en El Plantío

A finales de agosto empezó la dinámica con el resto de la plantilla y volvió a estar a las órdenes del técnico ovetense. Suplente ante el Málaga, tuvo sus primeros minutos en El Plantío, aunque su participación se resumió en seis minutos que no fueron suficientes. Volvió a ser suplente en la victoria de la UD ante la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria y ha sido en los dos últimos encuentros cuando ha empezado a contar con la confianza del míster.

Jesé Rodríguez intenta llegar a un balón. En el suelo, Enzo Loiodice / Cesar Manso | LOF

Con 21 minutos en la victoria de los amarillos en Butarque, Jesé también tuvo protagonismo este fin de semana ante el Almería. En los tres encuentros que ha saltado al verde, el bichito ha sido el recambio de un Milos Lukovic que este fin de semana no estará por sanción. Frente al Burgos y Almería, entró por el serbio y con el Almería hizo el relevo a un Jonathan Viera que había sido titular. Sin embargo, en ese partido fue la excepción de la expulsión a Milos. El primer cambio fue el de Iván Gil.

Con la ausencia de Lukovic, este domingo ante el Cádiz podría ser el momento de Jesé. Antes, tendrá que ganar el pulso a un Jaime Mata que todavía no ha tenido minutos o un Marc Cardona que ni siquiera ha ido convocado en los dos últimos duelos por decisión técnica. Recoba también forma parte de una ecuación en la que al igual que ocurre con el catalán y el madrileño, parece no tener la confianza suficiente de Luis García.