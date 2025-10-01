Lukovic, dos partidos de sanción con la UD Las Palmas por su escupitajo
El Comité de Competición de la RFEF castiga al delantero serbio con dos encuentros, que cumplirá ante Cádiz y Granada, por su acción del pasado sábado y que le costó la roja
Dos partidos de sanción por el escupitajo ante el Almería. El Comité de Competición castiga a Lukovic con dos duelos y se pierde las contiendas ante Cádiz (de este domingo y desde las 20.00 horas en el Gran Canaria) y el del próximo viernes 10 de octubre ante el Granada en Los Cármenes (a partir de las 19.30). En el frente ofensivo de la UD Las Palmas, para recibir al cuadro gaditano, Jesé se postula como recambio.
El órgano sancionador de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplica el castigo más leve tras la roja que sufrió el estilete amarillo por su desaire con un defensa del conjunto del Almería. El suceso fue detectado por el VAR y quedó reflejado en el acta de la pasada séptima jornada.
