El Villarreal pone los ojos en Ale García, el salvavidas de la UD Las Palmas

El Villarreal CF más 'canarión' de la historia no pierde la pista de Ale García. El extremo y delantero de la UD Las Palmas de 22 años, que lleva tres tantos y una asistencia en las primeras siete jornadas del campeonato, se ha destapado como una de las grandes sensaciones de la 25-26. Come en la mesa de Yeremay Hernández (la estrella del Dépor y valorado en 15 'kilos') y en el Submarino Amarillo ya lo consideran como "activo de proyección e interesante en un futuro".

Ale García festeja su tanto ante el Leganés. / LA PROVINCIA / DLP

Con una cláusula de treinta millones, el canterano es el gran referente ofensivo del proyecto deportivo de Luis García Fernández. Sin la pegada del exjugador del Atlético B y Sanluqueño, la UD perdería siete puntos y solo contaría con cuatro unidades en su casillero en la zona baja de la tabla. El Villarreal tiene predilección por el talento canario y se hizo con Moleiro el pasado verano tras abonar 16 millones.

García festeja su tanto ante el Andorra, en la disputa de la primera jornada de Liga. / J.PEREZ CURBELO

Además, también fichó a Sergi Cardona, que portó el brazalete del Villarreal en la última jornada ante el Athletic Club de Bilbao, a coste cero tras el cierre de la 23-24. El lateral zurdo se forjó en la factoría del Anexo como Ale García y ya cuenta con 43 partidos en el Submarino -cabe incluir su debut en Champions-.

Defensor del aroma del Roque Nublo

El salvavidas de la UD está representado por la agencia Lilium By APS y tiene contrato hasta 2029. Conforma una apuesta personal de Luis García Fernández. Marcó ante Andorra y Córdoba, en las dos primeras jornadas, y luego remató al CD Leganés en el Municipal de Butarque. Indiscutible, conforma junto a Suárez, Jesé y Viera, la representación del fútbol grancanario en el vestuario amarillo. Adri Suárez, que recaló en la UD del Villarreal, aguarda por una oportunidad y Sandro Ramírez sigue de baja tras su intervención de rodilla.