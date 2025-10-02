Luis García medita el rol de Viera y apuesta por Ale García como nueve en la UD Las Palmas
El técnico ovetense busca el encaje del '21', suplente en Leganés y titular ante el Almería, y se inclina por el canterano ante la baja de Lukovic; Enrique Clemente regresa a la lista del pulso del domingo ante el Cádiz
Jonathan Viera Ramos, el eterno culebrón. De inicio o revulsivo. Capítulo 1.521. La derrota del pasado sábado ante el Almería por 0-1 en el Gran Canaria, con el '21' de titular por primera ocasión en la temporada, le puede salir cara al mediapunta. El de La Feria fue de lo más potable en un cuadro amarillo carente de fantasía.
En la penúltima jornada, el atacante de 35 años firmó su mejor actuación del curso saliendo como revulsivo desde el descanso. Ese experimiento fue un rotundo éxito con victoria por la mínima con tanto de Ale García. Con la incógnita de Viera, en el frente ofensivo el debate tiene escaso recorrido.
Luis García Fernández se inclina finalmente por el pibe de oro García. El canterano lleva tres tantos y una asistencia en las primeras siete jornadas. Jesé Rodríguez deberá esperar una oportunidad en el banquillo, así como Mata, Marc Cardona y Jeremías Recobita. En lo referente a la retaguardia, Enrique Clemente ya cuenta con el alta médica y competitiva. Entrará en la convocatoria para cubrir una posición en crisis. El rendimiento de Cristian Gutiérrez no fue satisfactorio ante el Almería -el marbellí falló en el tanto de Arribas- y Viti Rozada tuvo que acudir al rescate.
