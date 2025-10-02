Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La bombonera de la UD Las Palmas está lista en julio de 2029 y la torre Este se demuele en noviembre

Las obras de La Nube se inician en un mes y se descarta que el club amarillo juegue en otro recinto: "Se puede lograr con una gran coordinación como hicieron la Real o el Athletic"

Imagen de La Nube, junto a la zona del Anexo.

Imagen de La Nube, junto a la zona del Anexo. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La bombonera de vanguardia de los 100 millones estará lista en julio de 2029. El nuevo Estadio de Gran Canaria, bautizado como La Nube, estará operativo en el curso 29-30 como aperitivo a la disputa del Mundial de Fútbol de 2030. Las obras comienzan el próximo noviembre con la demolición, parcial y "con un trabajo de chinos", de la torre Este del recinto de Siete Palmas, que fue inaugurado en 2003 y está sin acabar.

La puerta principal del nuevo Estadio de Gran Canaria.

La puerta principal del nuevo Estadio de Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Ricardo Pereira, responsable y supervisor de la obra, avanzó esta mañana las líneas maestras del proyecto en Expodeca en Santa Cruz de Tenerife, que contará con opciones múltiples de ocio y gaming.

Con el objetivo de "finalizar un estadio", Ricardo Pereira y Aridany Romero, consejero de Deportes, aportaron en Tenerife las claves del nuevo recinto deportivo. "Un espacio único y referente en Europa". "Las butacas de cada fondo estará a solo diez metros y nos piden un aforo neto de 42.000 butacas".

Se busca potenciar la "comercialización y el ahorro energético como el del Gran Canaria Arena". Se acomete "la mejora y ampliación de butacas VIP en la grada SUR y mejoraremos otras butacas como las de accesibilidad", relató Pereira.

De 30 a 36 meses

La consigna es gozar de "independencia energética" y se recuerda que "no todo es monetizar, habrá una parte social". Los retos más inmediatos pasan por "definir el Proyecto de Ejecución, y luego vendrán las fases de supervisar y licitar la obra". El plazo de la obra oscila entre los 30 y 36 meses.

Pereira matiza que no será preciso abandonar al estadio de Siete Palmas durante la obras. "El estadio estará en uso...El Athletic rodó el estadio sin dejar de usarlo, un caso similar al de la Real Sociedad con el Reale. Se podrá lograr con una gran coordinación".

