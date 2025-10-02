Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una UD Las Palmas de Champions: Pedri, Moleiro, Sergi Cardona, Fábio Silva, Ruiz de Galarreta, Asencio...

La segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones cuenta con la participación de seis jugadores que han lucido la elástica amarilla; Josep fue suplente con el Inter

Alberto Moleiro avanza con el balón ante la Juventus.

Alberto Moleiro avanza con el balón ante la Juventus. / Europa Press

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una UD Las Palmas de Champions y seis viejos conocidos. La segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contó con el dato récord de la participación de seis jugadores que han lucido la elástica amarilla -cinco en la esfera profesional pío pío y el central del Madrid Raúl Asencio con paso por el vivero-. Pedri, Moleiro, Sergi Cardona, Ruiz de Galarreta y Fábio Silva disfrutaron del gran circo del balón. Además, Josep Martínez fue suplente con el Inter de Milán en el pulso contra el Slavia en el Giuseppe Meazza.

Asencio, en el último partido europeo del Real Madrid, despeja de cabeza.

Asencio, en el último partido europeo del Real Madrid, despeja de cabeza. / MAXIM SHIPENKOV

Al son de Pedri (37 duelos de amarillo y 36 en Copa de Europa con el FC Barcelona), que acabó sin fuelle ante el PSG en el Estadio Olímpico de Montjuïc 1-2, aparecen Alberto Moleiro y Sergi Cardona con el Villarreal, que no pasó del empate ante la Juventus en el Estadio de La Cerámica. El citado zaguero merengue fue titular en la goleada 0-5 ante el Kairat de Kazajistán. Contabiliza 12 partidos en la máxima competición continental tras vestir de amarillo en la categoría infantil.

Pedri, ayer, contra el PSG en Montjuïc.

Pedri, ayer, contra el PSG en Montjuïc. / Alejandro García

Ruiz de Galarreta, que jugó en la UD de 2018 a 2020, debutó ayer en Liga de Campeones con el Athletic ante el Borussia Dortmund de Fábio Silva.

Fábio Silva festeja con sus compañeros del Borussia la goleada ante el Athletic con el Muro.

Fábio Silva festeja con sus compañeros del Borussia la goleada ante el Athletic con el Muro. / LA PROVINCIA / DLP

El ariete luso, que logró diez tantos en la pasada temporada en Primera con Las Palmas, también se estrenó en la cita de más glamour del panorama europeo con tres minutos. Fue en el Signal Iduna Arena con un señor repaso para los negro-amarillos que se impusieron 4-1.

Sergi Cardona, ayer, contra la Juventus.

Sergi Cardona, ayer, contra la Juventus. / AFP7 vÃ­a Europa Press

