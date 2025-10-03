Sari Domínguez, superviviente de cáncer de mamá y seguidora de la UD Las Palmas: «Mi mayor apoyo fue saber que tenía un hijo y que me quedaba mucho por darle»

Guerrera inquebrantable y valiente por naturaleza. Sari Domínguez Rivero va a ser una de las protagonistas que el domingo 19 de octubre, en los prolegómenos del duelo que va a enfrentar a la UD Las Palmas con el Eibar, saltará al césped con los futbolistas para visibilizar algo tan crucial como es la lucha contra el cáncer de mama y la concienciación sobre la importancia de su detección precoz. Ella, que es ser una aficionada acérrima con el corazón teñido de amarillo y con una pasión desbordante por el fútbol, disfrutará de uno de esos momentos que no se olvidan nunca y pondrá su granito de arena con una causa que le toca muy de cerca.

La historia de esta increíble luchadora no relata un suceso cualquiera. Tras varias visitas a diferentes médicos, finalmente, le dieron la fatal noticia de que tenía cáncer de mama, aunque lo realmente demoledor fue la frase de su doctor: «Disfruta de estos dos meses a tope porque esto no pinta bien».

La realidad, que muchas veces atropella a cualquiera que se ponga por delante, no derrumbó en este caso a Sari, que sacó todas las fuerzas del mundo para luchar con esta batalla que le estaba poniendo a prueba, aferrándose a lo más bonito que tenía en su vida: su hijo de cinco años. «Mi mayor apoyo fue saber que tenía un hijo al que todavía tenía mucho que darle como madre. Me aferré a la vida; lo más duro fue decírselo a mis padres porque es horrible tener un hijo enfermo», explicaba.

A pesar de eso, Domínguez Rivero sacó su mejor lado y a través de la esperanza tiró hacia delante sabiendo que el camino era imponente. «Quise tomármelo como una gripe y pensar que de esta se podía salir. Cuando recibí la noticia me empoderé y lo primero que le pregunté al médico fue que dónde podía comprar una prótesis. Evidentemente, fue complicadísimo, sobre todo, durante la segunda quimio porque me veía sin fuerzas, sin energía… Reuní a mi familia y les dije que me estaba yendo poco a poco. Lo único que pedí era que cuidaran de mi niño y que cada siguieran adelante. Si la vida quería que me fuera en ese momento era porque así lo estaba pidiendo. Les expliqué a mis padres que quería que supieran que tuvieron una hija guerrera y a mi marido que se buscara otra parejita que quisiera tanto a mi hijo como yo… Aun así, por suerte todo salió genial», aseguraba.

De hecho, las buenas noticias acabaron llegando y Sari se recuperó para seguir junto a los suyos y en una de sus últimas revisiones ya le comentaron que la pesadilla está cerca de terminar del todo. «Me dieron dos meses y llevo ya diez años. Los médicos me comentaron que casi estoy libre de tratamiento oncológico, por lo que no sé cómo agradecer a mis doctores todo lo que han hecho por mí; sin duda, tenemos una sanidad pública que cuida de nosotros al máximo. Yo me sentí querida, como en casa y muy bien atendida en todo este proceso», destacaba.

Pasión por unos colores

Una de las tantas pasiones con las que Sari quiere disfrutar esta nueva vida es la de seguir a la UD Las Palmas, el equipo de su tierra. Este fervor nació casi con ella, ya que en su casa siempre se ha respirado un ambiente pío-pío. «Mi padre y mis hermanos siempre han estado muy metidos con el tema del fútbol. Al final, yo también me empecé a encariñar. Las Palmas es el equipo de mi Isla; desde que tengo uso de razón sigo al equipo allá donde va», señalaba.

Aunque estuvo abonada un tiempo, ahora ha tenido que dejar de lado el ir al Estadio de Gran Canaria cada jornada, pero su amor por el escudo se mantiene a través de los lazos que le siguen uniendo a los colores del representativo y siempre que puede no se pierde ni un «partido que juega la UD. En mi casa nos ponemos de acuerdo y hacemos una merendola y el fútbol es como un punto de unión para nosotros». Es más, asevera que se pone un poco «nerviosa» en esos tramos finales de partido porque «ves que se puede sacar adelante algún resultado y me agobio un poco, aunque yo soy de las que siempre va a Curva y se pone a cantar con el resto de la grada, lo cual me tranquiliza; yo me pongo a cantar y se van los nervios».

El momentazo del 19 de octubre

El curso pasado, ante el Girona, Sari ya tuvo la fortuna de salir también junto a los jugadores y lo recuerda como una experiencia increíble porque sintió un «subidón al ver el Estadio teñido de rosa. A mí tocó salir con Scott McKenna y cuando ya entramos en el césped me emocioné; mis ojos se llenaron de lágrimas porque ves a toda una institución como la UD volcarse de forma tan contundente como el cáncer de mama que es normal que te emociones. Necesitamos tanta ayuda para la investigación que este tipo de gestos ayudan muchísimo. Solo podemos darle al club un millón de gracias por lo que hicieron el año pasado y por lo que van a hacer este año, con los vídeos que están subiendo y por lo del día del partido».

Ella, que volverá a salir de la mano de los futbolistas el 19 de octubre en el duelo ante el Eibar, declara su idolatría por Kirian Rodríguez, al que considera un «campeón por todo lo que está luchando también con su enfermedad, pero mi admiración por él viene desde hace mucho; es mi jugador favorito y es el que más me ha marcado de todo lo que llevo siguiendo a Las Palmas».

Lo cierto es que la historia de Sari Domínguez Rivero expone a todas luces lo que significa ser una persona valiente. Su testimonio señala lo positivo que tiene el hecho de seguir investigando para tratar de erradicar el cáncer de mama, pero también es una llamada por todas aquellas personas que, por desgracia, no consiguieron vencer esa batalla. Por ello, que la UD está poniendo todo de su parte para seguir visibilizando esta causa es un acto más que encomiable. Y como dice la propia Sari no se puede dejar «de luchar porque siempre hay esperanza y no hay que tirar la toalla nunca. Tenemos que saber disfrutar de la vida porque que son dos días».