Historias amarillas de la UD Las Palmas: la grave lesión de Pepín y la vuelta de Mujica y Silva en la 1956-57

En la temporada 1955-56, lo que más recuerdo en plan negativo de la UD Las Palmas fue la grave lesión de Pepín en San Sebastián, y el fichaje de Rodolfo Atienza, que venía del Real Madrid, como cosa positiva. Era un gran admirador del portero amarillo, luego del Betis y de la selección nacional. En el encuentro contra la Real Sociedad en el viejo Atocha tuvo un encontronazo en una salida con Zubillaga con el resultado de rotura de tibia y peroné, lesión que le tuvo apartado desde la jornada 16 hasta la siguiente liga. Otro fichaje interesante fue el del marroquí Jaco, que vino del España de Tánger, y que cubrió muy bien la marcha de Verde, reclamado por el Atlético de Madrid.

La campaña empezó muy bien en el Insular frente al Valencia, al que se le ganó por 2-0 con un equipo que se mantuvo casi sin cambios: Pepín, hasta su lesión en la meta; en la defensa Jaco, Beltrán, Marcial; Torres y Naranjo en el centro del campo; y Atienza, Vázquez, Ricardo, Peña y Macario en ataque. Los goles los marcaron Peña y Macario, mientras que Vázquez fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo por una entrada muy fuerte a Pasieguito.

Una UD líder de Primera

En el primer partido fuera de casa se juega contra el Deportivo con triunfo amarillo por 1-2. A continuación llegaron dos victorias seguidas en el Insular frente al Celta (2-1) y el Hércules, al que goleó por 6-1; en esa ocasión se alinearon Castellano; Jaco, Beltrán, Marcial; Torres, Naranjo; Atienza, Vázquez, Ricardo, Peña y Macario. Los goles fueron anotados por Macario (dos), Ricardo, dos, Peña y Vázquez. Fue una auténtica exhibición de la delantera canaria, la titular que mantuvo Grech durante toda la competición. Con estos resultados iniciales vemos a la Unión Deportiva líder de Primera División. ¡Casi nada!

Un partido que no se me olvida fue la gran victoria conseguida frente al Deportivo de La Coruña en el Insular por 5-0, con goles canarios de Atienza (tres), Alberto y Ricardo. Pero tras la lesión de Pepín a mitad de la Liga, Castellano, portero suplente, no tuvo la misma seguridad que hasta ahora proporcionaba el guardameta valenciano. Eso se hizo notar y se estuvo rondando jugar la promoción de descenso, pero al final se pudo evitar.

Este año se incorporó a la primera plantilla procedente del Juvenil Las Palmas Antonio Betancort, con 18 años. Este filial, que se había fundado en 1952 de la mano de Juan Obiol Pons, la temporada siguiente aportó a otro gran jugador, Rafael Batista, Felo. Ambos terminaron años más tarde siendo traspasados al Real Madrid.

En la temporada siguiente, la 1956-57, vuelven a la Unión Deportiva Rafael Mújica y Alfonso Silva, procedentes del Atlético de Madrid. Este hecho produjo una gran alegría en la afición del equipo amarillo. Creo que fue esa temporada cuando ya me escapé de mi padre, y empecé a ir con los amigos a la primitiva grada Curva, una pandilla en donde estaban, entre otros, Paulino Jorge, José Domingo Morales, Pepe Juan Cardoso, Pepe Pérez, Pepe Juan Delgado, todos victoristas y que ya teníamos un grupo en la nueva sede del Club Victoria en Las Canteras. El primero de los dos excolchoneros en debutar en la UD fue Mujica. Lo hizo en el primer partido de esa temporada frente al Real Jaén en el Insular, con victoria amarilla por 2-0 con goles de Vázquez y Cabrera, que había venido del Real Madrid y se retiró en la UD en un par de años.

Debut de Alfonso Silva

El debut de Alfonso Silva se produjo mas tarde, en enero de 1957, con motivo del encuentro frente al Deportivo de La Coruña que terminaba con victoria amarilla por 1-2. Los goles amarillos los anotaron Torres y Moreno, destacando también una excelente actuación de Silva. Jugando de interior retrasado, dominaba el centro del campo con Torres y Vázquez, y en una buena combinación de los tres Manolo Torres consiguió el gol de la victoria a falta de tres minutos para el final del partido, relatado por Pascual Calabuig por Radio Atlántico.

Varios encuentros jugaron juntos Mújica y Silva esta temporada. Uno de ellos finalizaba con un espléndido empate en Mestalla con el Valencia (2-2), y en esta ocasión daré la alineación completa: Pepín; Beneyto, Mújica, Marcial; Domingo, Naranjo; Cabrera, Vázquez, Ricardo, Silva y Peña. Los goles amarillos fueron de Cabrera y Vázquez. No pudieron jugar en este partido Torres y Atienza, que eran titulares indiscutibles al estar lesionados. Por su parte, Macario había sido traspasado al Valencia, y se notó la ausencia del buen extremo palmero, que volvió al año siguiente porque no le sentaron nada bien las aguas del Turia.

Esta temporada, con la importante aportación de Silva y Mújica, la Unión Deportiva se clasificó en el décimo puesto, dejando por debajo a Valencia, Real Sociedad, Celta, Jaén, Deportivo de La Coruña y Condal. En la fase final se obtuvo una contundente victoria frente al Athletic de Bilbao por 4-0, con un espléndido partido de un Alfonso Silva que incluso marcó un golazo de bella factura; la goleada la completaron Torres, Moreno y Atienza. Una tarde magnífica en un Estadio Insular lleno por completo, y con mis amigos disfrutando en la grada curva con bocata y Nik de Teror en ristre. A veces al terminar los partidos nos parábamos en el bar Rayo a tomar una ensaladilla nacional (no se podía decir rusa), o unas croquetas regadas con un refresco, aunque algunos mayores de la pandilla ya se atrevían con una cerveza («pero que no se enteren nuestros padres»). Como dato humano, por esa época tanto a Silva como Mújica los veía mucho en el Club Victoria, y como se había inaugurado la discoteca Costabella en la planta baja del club, el más asiduo era Rafael Mújica, que tenía fama de dandy y andaba siempre bailoteando con las chonis (hoy se dice giris), mayormente suecas, que llenaban por esa época la playa de Las Canteras.