Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previa del UD-Cádiz: El niño de oro Ale García contra la psicosis del Gran Canaria

El cuadro de Luis García Fernández, con Kirian en la citación, calibra su depresión de local ante el invicto bloque gaditano; el canterano juega de nueve con Fuster, Gil y Pejiño (20.00 horas, LaLiga Hypermotion)

Ale García muestra su dorsal '22' al sector de Naciente tras batir al Andorra, en la primera jornada de competición.

Ale García muestra su dorsal '22' al sector de Naciente tras batir al Andorra, en la primera jornada de competición. / J.PEREZ CURBELO

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En las botas del niño de oro. Aferrados al bambino Ale García -pretendido por el Villarreal CF-. El delantero y pichichi de la UD Las Palmas conforma la gran atracción para tumbar al Cádiz CF mañana en el Gran Canaria y sepultar la crisis de local en Siete Palmas (20.00 horas, LaLiga Hypermotion).

Ante la baja de Lukovic por sanción federativa -dos partidos por el escupitajo a Federico Bonini-, García es el elegido. Sandro Ramírez y Mika Mármol completan el listado de ausencias. Como gran novedad, la presencia de Kirian Rodríguez, que regresa una lista 244 días después y tras superar su segundo cáncer.

Enrique Clemente se postula como lateral zurdo por Cristian Gutiérrez. El defensa aragonés se perdió las dos últimas jornadas por su lesión en la rótula. Barcia, Suárez y Marvin Park completan la retaguardia de Dinko Horkas. Enzo y Amatucci portan la brújula con Iván Gil, Fuster y Pejiño en el frente ofensivo.

Jonathan Viera será suplente, junto a Jesé, Mata y Marc Cardona. Dentro del expediente Jeremía Recoba, llega una nueva oportunidad para poner fin a su ostracismo. El uruguayo encadena tres jornadas en el banquillo y sin minutos.

Jesé Rodríguez, esta mañana, en el Gran Canaria.

Jesé Rodríguez, esta mañana, en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

El 'UD versus Cádiz' es la contienda de las dos mejores retaguardias del campeonato y que solo han recibido cinco dianas en las primeras siete jornadas. La formación gaditana de Garitano está invicta y contabiliza 300 minutos sin encajar un gol. Desde el 58' ante la Real B en el Reale, con tanto de Lebarbier, y las tres últimas fechas ligueras ante Eibar, Málaga y Ceuta.

Por su parte, la UD de Luis García es otra industria del rigor con solo una diana en contra de visitante. Lejos del Gran Canaria, dos victorias y un empate. Pero en el partenón de los sueños, dos derrotas ante Málaga y Almería, una victoria ante la Real B y el empate con el sorprendente Andorra. Una tercera derrota de local activaría el 'modo crisis' para un proyecto con la segunda plantilla más cara de LaLiga.

García desmintió en sala de prensa y en la previa que existiese "una psicosis" por jugar en el Gran Canaria. En la recta final ante el Almería, pitos y la contestación de Álex Suárez, que recetó "no impacientarse". Los de Garitano cuentan con las bajas de Fali y el centrocampista teguestero y ex de la UD Joaquín González. Ya está listo Javier Ontiveros en el segundo clasificado, un grupo peligroso que domina el contragolpe y está licenciado en ganar los partidos por la mínima.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Sergio Barcia, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Pejiño; y Ale García.

Cádiz CF: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Ortuño, Diarra, Suso, Tabatadze; y García Pascual.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha). Estadio de Gran Canaria. 20.00 horas (LaLiga Hypermotion TV).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
  2. Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
  3. Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria
  4. El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital
  5. Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
  6. Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
  7. Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
  8. La Lotería Nacional premia a Gran Canaria por partida doble

La previa del UD-Cádiz: El niño de oro Ale García contra la psicosis del Gran Canaria

La previa del UD-Cádiz: El niño de oro Ale García contra la psicosis del Gran Canaria

La convocatoria de míster 'Koraje': Kirian vuelve a una lista de la UD Las Palmas 244 días después

La convocatoria de míster 'Koraje': Kirian vuelve a una lista de la UD Las Palmas 244 días después

UD Las Palmas - Cádiz CF: cuándo es, a qué hora se juega y dónde ver por TV y en streaming la jornada 8 de LaLiga Hypermotion

UD Las Palmas - Cádiz CF: cuándo es, a qué hora se juega y dónde ver por TV y en streaming la jornada 8 de LaLiga Hypermotion

Sari Domínguez, superviviente de cáncer de mama y seguidora de la UD Las Palmas: «Mi mayor apoyo fue saber que tenía un hijo y que me quedaba mucho por darle»

Sari Domínguez, superviviente de cáncer de mama y seguidora de la UD Las Palmas: «Mi mayor apoyo fue saber que tenía un hijo y que me quedaba mucho por darle»

Luis García sobre 'Recobita': "No costó un millón y tiene que exigirse...no sé cuándo nos aportará en la UD Las Palmas"

Luis García sobre 'Recobita': "No costó un millón y tiene que exigirse...no sé cuándo nos aportará en la UD Las Palmas"

Luis García valora sentar a Viera y apuesta por Ale García como nueve en la UD Las Palmas

Luis García valora sentar a Viera y apuesta por Ale García como nueve en la UD Las Palmas

La bombonera de la UD Las Palmas está lista en julio de 2029 y la torre Este se demuele en noviembre

La bombonera de la UD Las Palmas está lista en julio de 2029 y la torre Este se demuele en noviembre

Una UD Las Palmas de Champions: Pedri, Moleiro, Sergi Cardona, Fábio Silva, Ruiz de Galarreta, Asencio...

Una UD Las Palmas de Champions: Pedri, Moleiro, Sergi Cardona, Fábio Silva, Ruiz de Galarreta, Asencio...
Tracking Pixel Contents