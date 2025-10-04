La previa del UD-Cádiz: El niño de oro Ale García contra la psicosis del Gran Canaria

En las botas del niño de oro. Aferrados al bambino Ale García -pretendido por el Villarreal CF-. El delantero y pichichi de la UD Las Palmas conforma la gran atracción para tumbar al Cádiz CF mañana en el Gran Canaria y sepultar la crisis de local en Siete Palmas (20.00 horas, LaLiga Hypermotion).

Ante la baja de Lukovic por sanción federativa -dos partidos por el escupitajo a Federico Bonini-, García es el elegido. Sandro Ramírez y Mika Mármol completan el listado de ausencias. Como gran novedad, la presencia de Kirian Rodríguez, que regresa una lista 244 días después y tras superar su segundo cáncer.

Enrique Clemente se postula como lateral zurdo por Cristian Gutiérrez. El defensa aragonés se perdió las dos últimas jornadas por su lesión en la rótula. Barcia, Suárez y Marvin Park completan la retaguardia de Dinko Horkas. Enzo y Amatucci portan la brújula con Iván Gil, Fuster y Pejiño en el frente ofensivo.

Jonathan Viera será suplente, junto a Jesé, Mata y Marc Cardona. Dentro del expediente Jeremía Recoba, llega una nueva oportunidad para poner fin a su ostracismo. El uruguayo encadena tres jornadas en el banquillo y sin minutos.

Jesé Rodríguez, esta mañana, en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

El 'UD versus Cádiz' es la contienda de las dos mejores retaguardias del campeonato y que solo han recibido cinco dianas en las primeras siete jornadas. La formación gaditana de Garitano está invicta y contabiliza 300 minutos sin encajar un gol. Desde el 58' ante la Real B en el Reale, con tanto de Lebarbier, y las tres últimas fechas ligueras ante Eibar, Málaga y Ceuta.

Por su parte, la UD de Luis García es otra industria del rigor con solo una diana en contra de visitante. Lejos del Gran Canaria, dos victorias y un empate. Pero en el partenón de los sueños, dos derrotas ante Málaga y Almería, una victoria ante la Real B y el empate con el sorprendente Andorra. Una tercera derrota de local activaría el 'modo crisis' para un proyecto con la segunda plantilla más cara de LaLiga.

García desmintió en sala de prensa y en la previa que existiese "una psicosis" por jugar en el Gran Canaria. En la recta final ante el Almería, pitos y la contestación de Álex Suárez, que recetó "no impacientarse". Los de Garitano cuentan con las bajas de Fali y el centrocampista teguestero y ex de la UD Joaquín González. Ya está listo Javier Ontiveros en el segundo clasificado, un grupo peligroso que domina el contragolpe y está licenciado en ganar los partidos por la mínima.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Sergio Barcia, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Pejiño; y Ale García.

Cádiz CF: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Ortuño, Diarra, Suso, Tabatadze; y García Pascual.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha). Estadio de Gran Canaria. 20.00 horas (LaLiga Hypermotion TV).