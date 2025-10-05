La UD Las Palmas, en las botas del 'niño de oro'

La UD Las Palmas afronta (20.00 horas, LaLiga Hypermotion) una cita clave ante el Cádiz CF, invicto y con la segunda mejor defensa del campeonato. Con la baja por sanción de Lukovic y las ausencias de Sandro Ramírez y Mika Mármol, todas las miradas se centran en Ale García, el joven delantero y pichichi amarillo, pretendido por el Villarreal CF, que encarna la esperanza ofensiva para recuperar el pulso en casa y disipar los fantasmas de Siete Palmas. La gran noticia llega desde la enfermería: Kirian Rodríguez regresa a una convocatoria 244 días después tras superar su segundo cáncer, una vuelta tan simbólica como inspiradora.

En el esquema de Luis García, Enrique Clemente apunta al lateral izquierdo, con Barcia, Suárez y Marvin Park completando la zaga y Dinko Horkas bajo palos. En el medio, Enzo y Amatucci llevarán la brújula junto a Iván Gil, Fuster y Pejiño. Jonathan Viera, JeséMata y Marc Cardona esperan su turno desde el banquillo, mientras el uruguayo Recoba busca romper su sequía de minutos. Enfrente, el equipo de Garitano, sólido y pragmático, suma 300 minutos sin encajar y se presenta como un rival rocoso que domina el contragolpe. La UD, con mejor rendimiento fuera que en casa, necesita imperiosamente los tres puntos para evitar el “modo crisis” y reconciliarse con su afición en el Parque de los Sueños.