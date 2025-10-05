La UD Las Palmas sepulta la psicosis con gol de Barcia y la luz del eterno Kirian
El cuadro amarillo, con tanto del vigués, tumba al invicto Cádiz 1-0 en la vuelta del '20'; asistencia de Viera, partidazo de Recobita y Dinko en la gran noche de Luis García
La noche de Kirian y Luis García. Emoción, corazón y acierto pleno con los cambios en un pulso de pura emoción. La UD Las Palmas superó al invicto Cádiz 1-0 con un tanto de cabeza de córner de Barcia con asistencia de Jonathan Viera -la segunda del curso-. El técnico vigués apostó por Recoba, el '21', Kirian y Mata en un Gran Canaria volcado contra la psicosis. Ganar así es un elixir de sabiduría. Made in Luisín I de Covadonga para dormir en puestos de privilegio.
Revolución del estratega ovetense. Capítulo ocho. Con la novedad de Viti Rozada de extremo izquierdo -a pierna cambiada-, la UD trató de abrir el campo con Ale García de Lukovic. Por detrás, Gil, Fuster, Enzo y Amatucci. En esa línea de cuatro, con Marvin Park liberado, se quedaban tres centrales en modo muralla de hormigón armado.
Un primer cuarto de hora de intercambio de golpes y cabezazo de Enzo Loiodice que atrapó Aznar con apuros. La sobriedad del Cádiz elevó el cemento y el tedio. Ale García, por su parte, ponía la electricidad y desperdició una doble ocasión (25') para tomar algo de oxígeno.
Tiro Viti y otro de Gil. Caudal ofensivo interesante pero sin dinamitar la resistencia del invicto Cádiz. Calentó Kirian y explotó el Gran Canaria. La UD lo intenta y Ale García penetra hasta la cocina. Caicedo llama a emergencias y aborta el peligro. Mano de Suso -parece que toca en la espalda- y el colegiado Dámaso Arcediano pita penalti.
Cuando Manu Fuster estaba listo para el golpeo, el VAR desactiva la gloria. Tablas y una UD que encuentra el camino por las bandas. Ritmo y bachata con un Ale García desatado.
En el minuto 63, Viera -por Gil- y Recoba -por Viti- saltaron a escena. Centro de Marvin y acaricia el esférico Recobita para tratar de sorprender a Aznar. El cuero acaba en el lateral de la red. Otra internada de Jeremía y el remate de Ortuño que saca Dinko con una mano mágica. Guantes de oro. Remate de cabeza de García Pascual y vuelve el Superman de los Balcanes. Dinko para todo. Dinko para mantener a la UD en el abismo.
En el 75', llegó el instante de Kirian. Ovación para Míster Koraje. Pase a lo Laudrup de Kirian para Recoba y el '9' se tropieza con Recio. Herzog y Mata completaron la nómina de revulsivos. Luis García fue valiente y fue a por todas. Córner de Viera y remate de Barcia al fondo de la red.
Mata pudo lograr la sentencia pero llegaron minutos de angustia. Padecimiento máximo en la vuelta de Kirian y en la gran noche de Dinko y Luis García. El técnico ovetense se salió con los cambios y se acordó, por fin, de Recobita. El uruguayo estaba listo, solo había que mentar su nombre. Ejercicio de oficio de una UD pletórica en la interpretación de los cambios y los sentimientos. Para tumbar al invicto, había que recurrir a Viera, Kirian, Dinko y Barcia. Matrícula de honor para Luis García y esta UD emociona.
