Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Copa de Louzán de la proximidad geográfica lleva a la UD Las Palmas a Extremadura

El cuadro de Luis García se cruza en primera ronda con el club azulgrana de Almendralejo y de Segunda RFEF del 28 al 30 de octubre; hay que recorrer 3.242 kilómetros entre la ida y la vuelta

Mural del artista Chino Art en los exteriores del Francisco de la Hera.

Mural del artista Chino Art en los exteriores del Francisco de la Hera. / LA PROVINCIA / DLP

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Copa del Rey de la próximidad geográfica cita a la UD Las Palmas con el CD Extremadura de la Segunda RFEF. Los amarillos, en fecha aún por definir -el próximo 28, 29 o 30 de octubre-, se las verán con el cuadro azulgrana en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

La expedición isleña tendrá que recorrer 3.242 kilómetros entre la ida y la vuelta en una edición que estaba marcada, en principio, por el concepto de la cercanía. Encuadrados en el Grupo IV, el San Fernando, por su parte, se medirá al Albacete de Raúl Lizoain.

El próximo viernes 24 de octubre, la UD visita al Huesca(19.30 horas, TVC) y el domingo 2 noviembre le toca otro duelo lejos del Gran Canaria ante el Sporting de Gijón en El Molinón (15.15 horas, TVC). Entre las dos salidas, el 'regalito' de jugar en Almendralejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents