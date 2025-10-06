Luis García define la Segunda División como un «manicomio» en el que la UD Las Palmas tiene que ser el más cuerdo

Que LaLiga Hypermotion es como una montaña rusa lo saben todos los clubs que participan en ella desde hace unos cuantos cursos, pero Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, tras doblegar al Cádiz, quiso profundizar un poco más en esta cuestión al denominar a la Segunda División como un «manicomio». Y nada más lejos de la realidad, porque el míster de los amarillos tiene claro que cuando los partidos se aprietan al máximo y el tiempo apremia, hay que mantener la paciencia: «El plan de partido ha salido a la perfección; tuvimos situaciones suficientes para ponernos por delante de otra forma, pero el fútbol es una locura y después de haber generado todo eso, haces el gol a balón parado, que vale exactamente lo mismo. Por eso, tenemos que ser los más cuerdos de este manicomio que es la Segunda División», explicaba.

De hecho, la comparación con el manicomio la continuó llevando a cabo cuando puso sobre la mesa su opinión sobre la situación en la tabla de los isleños, alegando que la tranquilidad se la da el «día a día y ver entrenar a los jugadores. La clasificación es consecuencia de como se trabaja y, sobre todo, de que hay una idea clara de como queremos jugar. Después nos dará o no, pero tenemos una idea clara, el club tiene una idea clara y esa tranquilidad en el manicomio es fundamental a la larga».

Emocionado por Kirian

En cuanto a los nombres más destacados del encuentro, Luis García se emocionó al hablar de Kirian Rodríguez y su vuelta a los terrenos de juego, dejando claro que él personalmente tiene una gran suerte de contar con «Kirian en el día a día; sabemos la ilusión que le hacía jugar. Verlo en el verde bailar con el balón es un lujo y me siento un privilegiado. Ha salido al partido con una pausa tremenda, sabiendo perfectamente lo que había que hacer, cuándo había que acelerar y cuando frenar. Nos ha dado todo lo que sabíamos que nos iba a dar. Estamos muy felices por él».

También aseguró estar muy «contento» con la actuación de Jeremía Recoba, una figura de la que, según el entrenador, nunca tuvo «ninguna duda. Lo hemos puesto de nueve y después en la derecha; se ha sacrificado una barbaridad. Muy contento por sus minutos y como ha empujado y ayudado al equipo».

Por último, le restó importancia al enfado de Jesé al quedarse sin minutos, argumentando que hoy era el turno de otros compañeros: «Hemos decidido que participaran Recoba y Mata porque nos daban unas características diferentes, sin más. He visto a todos los jugadores felices dentro del vestuario».