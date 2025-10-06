UD Las Palmas: el arte de acertar con los cambios y el cabreo de Jesé

La moviola de la banda. Caras, héroes y señalados. Cambios como puñales y una víctima llamada Jesé Rodríguez Ruiz. Luis García Fernández acertó de pleno con las sustituciones y se quita el cartel de estratega plomizo o falto de reflejos en el instante clave. Le dio otro aire a la UD cuando en el 65’ se inclinó por Viera y sobre todo, por Jeremía Recoba. Sacó a Recobita del congelador y lo puso de nueve. En ese movimiento, desplazó a Ale García a la banda y en ese instante, el Cádiz comenzó a padecer. Sin aclarar el precio del artillero uruguayo –aseveró en la previa que no costó al club un millón–, se coronó en esa guerra contra Garitano por el control del tablero.

En esa habilidad por introducir a la pieza adecuada, también elevó la fortaleza de la retaguardia con Herzog y puso en liza a un Kirian entrañable. El quinto movimiento fue Mata, que no había debutado en este campeonato. El ariete madrileño estaba en la calle en la recta final del mercado de verano. Finalmente, ante la imposibilidad de abonarle el año de contrato que le restaba, se quedó en la UD.

Jesé Rodríguez calienta con cara de circunstancias, ayer, durante la disputa del segundo acto. Herzog, Pejiño y Mata le acompañan. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Y a la octava fecha llegó el momento Mata. Gozó de diez minutos y acarició el 2-0. El madrileño, que no vio puerta en la pasada 24-25, le tiró una vaselina a Aznar. El cuero se fue por encima del travesaño. Se quedaron sin participar Jesé o Marc. En el caso del exjugador del Madrid y bicampeón de la Liga de Campeones, hizo público su cabreo al tirar el peto al suelo en el 85’ y no celebró el gol de Barcia.