«Elías vio a Kirian correr y todos nos emocionamos»

El presidente del kirianismo tiene ocho años. Sus ojos llorosos conforman la prueba inequívoca que la vuelta de Kirian Rodríguez Concepción, por segunda ocasión tras derrotar al cáncer, transciende de un resultado. Es un canto a la vida y una sonrisa ante la quimioterapia. Elías Herrero Pérez vio por televisión y junto a sus padres Nauzet y Sara la imagen del año. Probablemente la de la temporada y que desató una explosión mágica en el Gran Canaria. Desde Ingenio, y con un bol de palomitas gigante, el vuelo del ‘20’ fue una descarga vitamínica para el joven paciente que aguarda por un transplante de médula ósea -que tiene lugar el próximo diciembre en Madrid-.

«Estamos en la segunda semana del tercer ciclo del tratamiento, que está integrado en el segundo ciclo de consolidación. En diciembre iremos limpios de células cancerígenas que es cuando tendrá lugar el transplante de médula», relata Nauzet sobre su hijo, que el 5 de marzo superó la leucemia y en junio recayó. La UD siempre ha estado muy implicada en la recuperación de este joven seguidor, que se retrató en varias ocasiones en Barranco Seco con sus ídolos.

«Cuando vio a Kirian correr de amarillo, pues nos emocionamos. Nos decía ‘míralo, míralo’ y para todos fue una alegría tremenda. Se identifica muchísimo con este jugador, que ha significado tanto para la historia del club y para nuestra historia. Además, nos ha prometido la camisa de su debut y la estamos esperando. Será el mejor regalo para Elías y estamos convencidos de que cuando se pueda, pues nos acercaremos a Barranco Seco», apostilla Nauzet.

No se desplazaron al Gran Canaria por las exigencias del tratamiento y la prohibición de estar en eventos multitudinarios. «Evitamos las aglomeraciones, pero lo que vivimos aquí fue muy bonito». La liturgia de la intimidad y la espera por una prenda que es el símbolo de una lucha sin límites. De Kirian a Elías. De Elías a Kirian. Dos héroes, dos patologías y dos maneras de tumbar al cáncer.

«Le prometió la camisa del debut al chiquillo y cumplirá; iremos a Barranco Seco y será un presente único»

Con la imagen de Kiri de tótem, Elías es solo un botón de los miles de niños que luchan contra el cáncer. Hacen falta héroes como el ‘20’ y guardianes de la sanidad pública. En el cuarto y último ciclo, Elías contará con un suministrador de quimio durante 28 días las 24 horas al día. «Es el primer niño de Canarias que contará con este dispositivo», detalla un padre acelerado por la emoción de encarar la recta final del tratamiento.

Infusión continua con la bomba elastomérica para administrar la quimioterapia al torrente sanguíneo. Es el río de la vida, la mecánica para quedar limpio. Luego llega el transplante y el debut de Kirian conforma el aperitivo perfecto.

Un profesor presencial ya

Nauzet Herrero lamenta la falta de sensibilidad por parte de las autoridades políticas al negarle un profesor presencial a Elías en casa y mientras afronta un tratamiento oncológico. «Quieren que esté y se forme con sus clases con una tablet y así no hay manera. Esta enfermedad es una montaña rusa y no me parece la mejor manera. Ya hemos presentado nuestra queja a Educación. Además, se ha ofrecido un profesor que ya tuvo Elías en Primaria. Nos niegan la presencia de un docente presencial y es algo inaudito, no puede asumir las clases on line de cinco horas».

Kirian Rodríguez agradece el respaldo del Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

La figura de Elías se ha instalado en el ecosistema amarillo. En la previa de la final del Trofeo Teide del pasado 2 de agosto, las dos plantillas saltaron con una elástica solidaria para recaudar fondos para el tratamiento. Los capitanes Viera, Kirian o Álex Suárez se han retratado con el niño de la esperanza. El ‘21’ le regaló sus botas y Luis García Fernández también se retrató con el favorito de la caseta.

El director deportivo Luis Helguera acompañó a la familia en el Hospital Materno Infantil el pasado 5 de marzo, cuando superó el primer cáncer y llegó la escenografía del toque de la campana.

«En diciembre iremos limpios de células cancerígenas a Madrid para la última etapa; estamos en la lucha»

De la Fuente, ‘Pimi’, Coco...

El seleccionador nacional y campeón de la Eurocopa con España Luis de la Fuente lanzó un mensaje de admiración el pasado junio a Kirian en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dentro de unas jornadas formativas de la Federación Interinsular de Fútbol, reconocía que «lo tenía que haber llevado a la Selección...Pero está a tiempo».

Pimienta también ha publicado numerosos mensajes de ánimo y admiración en las últimas horas, así como exjugadores de la UD como Sergi Cardona, Moleiro o Coco. El central lanzaroteño del Torino lo hizo en italiano y en una comparecencia ante los medios. Kirian para el mundo, que ahora quiere que solo se hable de balón.