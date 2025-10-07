Y Kirian cumplió su promesa con el niño Elías
El '20' le regala la camiseta de su vuelta a los terrenos, tras superar dos cánceres, al seguidor de Ingenio que lucha contra la leucemia y en diciembre afronta un trasplante de médula
La piel de la superación extrema. El centrocampista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez, que el pasado domingo regresó a los terrenos de juego tras superar dos cánceres, le entregó esta mañana en Barranco Seco la elástica que lució ante el Cádiz al niño sureño Elías Herrero (de ocho años).
El '20' le prometió en su última rueda de prensa ante los medios, en los que relataba cómo había superado el segundo linfoma de Hodkin, la prenda al aficionado, que sufre leucemia y en diciembre será intervenido de un transplante de médula en Madrid.
Nauzet Herrero, padre de ese símbolo de la superación como Kirian, acompañó a Elías. La presencia del niño coraje en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco ha sido recurrente en las últimas semanas. Presenció el regreso de Kirian en su casa en Ingenio junto a sus padres con un bol de palomitas. Es el partido de la vida. Una elástica amarilla como símbolo de la superación ante la adversidad. Nada es imposible en el parque temático de la emoción de Barranco Seco, un maná de historias.
- Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
- Kali Soukouna, el maliense que abrió su 'Cayuco' en Gran Canaria: así es la nueva frutería en Las Torres
- Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
- Tres días a la deriva en moto de agua: así ha sido el rescate de Layonel Ramírez al suroeste de Gran Canaria
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
- Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
- Ratas del tamaño de gatos': vecinos de la Cuesta del Parrado se unen ante la 'desidia institucional' para limpiar un jardín público