Y Kirian cumplió su promesa con el niño Elías

La piel de la superación extrema. El centrocampista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez, que el pasado domingo regresó a los terrenos de juego tras superar dos cánceres, le entregó esta mañana en Barranco Seco la elástica que lució ante el Cádiz al niño sureño Elías Herrero (de ocho años).

El '20' le prometió en su última rueda de prensa ante los medios, en los que relataba cómo había superado el segundo linfoma de Hodkin, la prenda al aficionado, que sufre leucemia y en diciembre será intervenido de un transplante de médula en Madrid.

El niño Elías junto al plantel de la UD, el pasado julio, durante la pretemporada, con la elástica benéfica del Trofeo Teide. / LA PROVINCIA / DLP

Nauzet Herrero, padre de ese símbolo de la superación como Kirian, acompañó a Elías. La presencia del niño coraje en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco ha sido recurrente en las últimas semanas. Presenció el regreso de Kirian en su casa en Ingenio junto a sus padres con un bol de palomitas. Es el partido de la vida. Una elástica amarilla como símbolo de la superación ante la adversidad. Nada es imposible en el parque temático de la emoción de Barranco Seco, un maná de historias.