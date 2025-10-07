El tiovivo de 'Recobita': de residual a 'nueve' de la UD Las Palmas con saludo marcial a Barcia

Recobita sí, no. El enigma del rostro del fichaje del millón -Luis García asevera que costó menos- quedó dinamitado el pasado domingo ante el intratable Cádiz CF. Bastaron 25 minutos y la necesidad urgente de ver portería. Jeremía firmó su mejor actuación tras encadenar tres duelos en el banquillo y sin un solo segundo sobre el verde.

Jeremía supera a Recio. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Este viernes y desde las 19.30 horas en Los Cármenes ante el Granada CF de Pacheta, la UD opta al liderato -momentáneo- en la disputa de la novena jornada con las cámaras de la TVC. Lo hace con el nombre propio de Jeremía Recoba como firme candidato a la posición de delantero titular -lo que mandaría a Ale García a la banda, su posición natural-.

Jeremía celebra con Barcia el tanto del vigués, el pasado domingo en el Gran Canaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA

El uruguayo cuajó una actuación redonda ante el Cádiz CF con 25 minutos de altísima calidad. Revolucionó el frente ofensivo al saltar con Jonathan Viera. Contó con dos ocasiones y forzó el saque de esquina que luego provocaría el 1-0 de Barcia. La aparición del atacante uruguayo en el Gran Canaria fue bendita y puso fin a tres partidos inédito (se quedó en el banquillo ante la Real Sociedad B, CD Leganés y Almería).

Habló en el campo. El fichaje del hijo del Chino Recoba costó cerca de un millón (desde Nacional lo cifran en 750.000 euros y desde el club isleño lo elevaron al kilo) y generó una expectativa sideral desde el pasado julio en pretemporada. Poco a poco se ha ido esfumando de la primera línea informativa.

Recobita, antes de debutar ante el Andorra. / J.PEREZ CURBELO

Del debate al precio al toque mágico

La insistencia de las preguntas de los medios informativos en sala de prensa por la situación del ‘9’ elevó el debate a una cuestión de estado. «No costó un millón, fue menos», insistía Luis García Fernández. El estratega ovetense justificó el ostracismo de Recobita en que le faltaba adaptarse al fútbol español y que debía «exigirse mucho más».

El castigo del banquillo le sentó de maravilla y ofreció su mejor actuación el pasado domingo. Agitador y revulsivo. «El precio de Jere se lo preguntas al director deportivo [Luis Helguera]», concretó el técnico de la UD, tras tumbar al Cádiz y regresar a la zona de privilegio. Más allá del coste, ya apunta a titular este viernes ante la baja de Lukovic por sanción (cumple su segundo duelo de castigo ante el Granada por el escupitajo). Mika y Sandro completan el listado de ausencias para visitar a uno de los cocos, que renace de la zona baja de la tabla tras golear a la Real Sociedad B por 5-2.