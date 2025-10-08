Así fue el enfado de Jesé Rodríguez que indigna a la afición de la UD Las Palmas en el partido contra el Cádiz

Jesé Rodríguez acabó muy enfadado su último encuentro frente al Cádiz. El delantero canario mostró claramente su disconformidad con las decisiones de Luis García, que decidió mantenerle en el banquillo. El futbolista no está jugando todo lo que querría y en el último encuentro estalló con mucha indignación, dejando unas imágenes que han indignado a todos los aficionados de la UD Las Palmas.

El futbolista de 32 años ha tenido una participación muy limitada esta temporada en LaLiga Hypermotion, habiendo disputado solo 3 encuentros en las 7 jornadas jugadas. El canario acumula apenas 39 minutos en el terreno de juego, y más allá de haber protagonizado alguna acción aislada, no ha logrado destacar ni dejar momentos memorables sobre el césped. Esta campaña está siendo una de las más complicadas de su carrera, ya que aún no ha conseguido alcanzar el ritmo competitivo necesario después de haber sido uno de los jugadores más determinantes en los equipos donde ha jugado. Esta situación ha generado muchas dudas sobre su rol en el equipo de Luis García.

Ni celebrar el gol ni acabar contento

El entrenador de la UD Las Palmas se enfrentó a una de las decisiones más difíciles del encuentro al elegir a quién dar ingreso con el marcador empatado a 0. En la última sustitución, el técnico apostó por Jaime Mata y Juanma Herzog, quienes jugaron los últimos 10 minutos de un partido que culminó con la victoria del equipo amarillo por 1-0. En ese momento se produjo esta mala situación.

Corría el minuto 83 del partido cuando Luis García llamó a los dos futbolistas que ingresarían al terreno de juego. Mientras tanto, los otros dos jugadores que calentaban en la banda, Marc Cardona y Jesé Rodríguez, se retiraron cabizbajos, conscientes de que no participarían en el encuentro. Jesé, tras unos segundos pensativo en la banda y con la mirada fija en la jugada, se dirigió al banquillo. Sin embargo, antes de sentarse, se quitó el peto con evidente frustración y lo lanzó al suelo frente al cuerpo técnico de su equipo.

Uno de los auxiliares recogió la prenda y la guardó, mientras el dorsal 10 de la UD Las Palmas ocupaba su lugar en el banquillo. Además, cuando Sergio Barcia marcó el gol de la victoria, Jesé no se unió a la celebración colectiva de sus compañeros, quienes festejaban junto al defensa el tanto decisivo.

Esto ha sido motivo para que muchos aficionados se enfaden con el jugador que no respeta las decisiones de su entrenador.