Jesé se lesiona en el entrenamiento de la UD Las Palmas y es baja para Granada

Jesé Rodríguez no estará presente en Granada. El delantero de la UD Las Palmas, que se quedó sin minutos en la victoria del pasado fin de semana ante el Cádiz, tiene una microrrotura en el isquio derecho y estará de baja según la evolución. Así lo ha confirmado el propio club a través de sus redes sociales, en el que explican que el jugador empezó a sentir molestias en el entrenamiento de ayer.

La presencia del grancanario este curso ha sido mínima, resumiendo su rendimiento en tres partidos de los ocho que se han disputado, y con tan solo 39 minutos. El pasado domingo ante el Cádiz, estuvo haciendo ejercicios de calentamiento en la banda con la esperenza de contar con minutos, pero al darse cuenta de que Luis García había agotado los cambios sin contar con él, el bichito lanzó el peto y no se mostró eufórico con el gol de la victoria amarilla.