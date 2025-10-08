Kirian Rodríguez y su relación con Jonathan Viera: "Es un hermano mayor y el capitán que nos hace falta"

Kirian está de vuelta. El ejemplo de resiliencia de la UD y del fútbol en general volvió a tener minutos el pasado domingo en el duelo ante el Cádiz, siendo una pieza fundamental en la victoria de los amarillos, que lograron anotar el gol de la victoria con él en el terreno de juego. Un regreso que afrontó con tranquilidad y con el apoyo de sus padres y amigos, que le arroparon desde las gradas del Estadio de Gran Canaria.

Entre las figuras de peso del vestuario amarillo destaca el regreso de Jonathan Viera, un viejo amigo con el que ha compartido muchos momentos. Este año, tras su regreso al club, Kirian describe al ’21’ como "un hermano mayor", y echa la vista atrás, cuando tanto Viera como Deivid le tendieron la mano en sus inicios. "Que Jonathan haya vuelto a la UD es como el que haya vuelto ese hermano con el que disfrutas y bromeas. Estoy más que agradecido de que esté aquí, porque es un capitán que nos hace mucha falta", comentó.

No fue el de Viera el único nombre propio, porque Kirian también hace referencia a Jaime Mata a la hora de elegir a una figura en el vestuario. "He tenido una pérdida en el equipo que es la de Benito y en Mata he encontrado esa persona", explicó. De hecho, según comenta, en el hospital era Jaime el que le hacía videollamada mientras todos desayunaban con el objetivo de que siempre se sintiera presente. "Mata es muy importante, son personas que se necesitan y ojalá le lleguen esos momentos".

El mensaje menos esperado

Entre los mensajes que Kirian ha recibido estos días con motivo de su regreso, destaca uno muy especial que le llegó el sábado, justo cuando salió del último entrenamiento y cuando recibió la noticia de su convocatoria: "Me llamó De la Fuente a ver cómo me iba, me dijo que se alegraba por mi convocatoria y que estaba muy contento por mi", expresó en rueda de prensa. "No me lo esperaba, me sorprendió que tuviera ese detalle".

A la hora de analizar la UD que subió a Primera División con García Pimienta y la de este curso, destacan similitudes, como la posesión del balón o los pocos goles que se encajan. Sin embargo, Kirian prefiere dejar a un lado las comparaciones hasta final de temporada, aunque sí encuentra diferencias obvias: "Las dos son positivas, pero quizás la de Pimienta era más veterana y tenía más experiencia mientras que esta es más joven e inexperta, pero ambas se rigen por un pudor defensivo que es lo que marca", indicó.

Pese a esos datos defensivos, a la UD de Luis García le está faltando determinación, aunque Kirian prefiere llamarlo paciencia y asegura que en estos meses llegará y se podrá ver a un equipo más alegre y ofensivo. "El otro día fue un partidazo. Siempre llegamos a encontrar un equilibrio. Como dice el mister, queremos ser los mas cuerdos del manicomio".