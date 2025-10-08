La mala pata de Jesé con la UD Las Palmas: del cabreo en la banda a la baja por lesión

La mala suerte de Jesé Rodríguez en la UD Las Palmas parece no tener fin. El delantero grancanario no ha empezado de la mejor manera su regreso al conjunto amarillo. Desde su presentación en Barranco Seco el 26 de julio hasta hoy han transcurrido 75 días en los que ha tenido que hacer malabares para ganarse un puesto en el once de Luis García, regateando los imprevistos que le han ido llegando. El último de ellos, durante el entrenamiento de la UD de ayer, cuando el jugador comenzó a sentir molestias: «Las pruebas médicas a las que se ha sometido Jesé Rodríguez, tras sentir unas molestias durante el entrenamiento de ayer, confirman que el jugador sufre una microrrotura en el isquio derecho», expresó el club en una nota oficial.

Jesé calienta en la banda del Gran Canaria en el partido frente al Cádiz / Jose Carlos Guerra

Una microrrotura que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante dos semanas aproximadamente, teniendo el encuentro ante el Huesca el 24 de este mes como un posible regreso. Sin embargo, esta lesión no ha sido el único contratiempo de Jesé en su periplo por el conjunto amarillo esta temporada: su presentación se hizo oficial después de que el equipo volviera de la pretemporada en Marbella, por lo que no estaba a la misma marcha que el resto. Tuvo minutos en el derbi que se disputó en Barranco Seco y después estuvo alejado del vestuario por haber contraído el Covid. Entró en la convocatoria a partir del tercer partido y tuvo sus primeros coqueteos con la competición ante el Burgos en El Plantío, donde disputó tan solo seis minutos.

A la jornada siguiente, con el regreso de la UD al estadio de Gran Canaria, Jesé se quedó en el banquillo y ni siquiera tuvo la oportunidad de calentar, pero ante el Leganés a domicilio y Almería en casa volvió a saltar al verde. Esos han sido los tres únicos partidos que el delantero grancanario ha podido bailar con el balón. Una maratón que se resume en los 39 minutos que ha estado disponible antes de romperse y tener que volver a empezar de nuevo. Una lesión que además llega tres días después de que el grancanario no digeriera del todo bien su suplencia ante el Cádiz, cuando tiró al suelo el peto con el que estaba realizando los ejercicios de calentamiento y no corrió junto al resto de sus compañeros a celebrar el gol de la victoria de Barcia en el minuto 85.

A disposición de cualquier rol

Durante su presentación como nuevo jugador de la UD, Jesé explicó que llegaba al club «con la ilusión de un canterano pero con la veteranía de un hombre», hizo hincapié en el sentimiento de pertenencia y prometió sudar la camiseta hasta que no pudiera más. Asimismo, en esa rueda de prensa ante los medios, aseguró que estaría «a disposición de cualquier rol que marcará el rendimiento» y que «lo que decida el míster es totalmente respetable». Aun así, Jey-M no parece haber cumplido sus palabras, sobre todo a la hora de asumir un rol que no parece hacerle gracia.

El pasado fin de semana, con la visita del Cádiz a la vuelta de la esquina y tras conocer la sanción de dos partidos a Milos Lukovic, Jesé Rodríguez estuvo en el punto de mira del once amarillo, puesto que podría haber sido su momento para entrar en el once de García. Con la lesión de Sandro, Mata como inédito y Marc Cardona ausente en las dos últimas listas de convocados, el bichito apuntaba maneras, pero finalmente el ovetense apostó por Ale García de nueve. Una posición que en la segunda mitad reemplazó por Recobita y Jaime Mata, dejando a Jesé en el banquillo.

Jesé Rodríguez conduce el balón. Al fondo, Luis García grita las órdenes / Jose Carlos Guerra

Mañana, en el duelo ante el Granada en en Nuevo Los Cármenes, Luis García apunta por repetir el éxito que le visitó en la segunda parte del Cádiz, con Recoba haciendo de nueve y Kirian Rodríguez y Jonathan Viera saliendo como revulsivos. Jaime Mata y Marc Cardona también esperan volver a coger su turno en un once que hasta el momento, en estas ocho primeras jornadas, no se ha repetido ni una vez y que tras el debut del ‘7’ amarillo solo tiene a Churripi y a Adam Arvelo como inéditos.

Con 39 minutos a sus espaldas, el ex del Real Madrid es el quinto futbolista menos utilizado por Luis García, solo por debajo de Valentín Pezzolessi —jugó 20 minutos ante el Andorra antes de ser expulsado y no se le ha vuelto a ver más por el verde—, Kirian Rodríguez (13 minutos), que volvió a los terrenos de juego el fin de semana pasado después de 244 días luchando contra el Linfoma de Hodgkin, Juanma Herzog (7’) y Jaime Mata (5’), que entró en los compases finales de la cita contra el Cádiz. Muy por encima están Dinko Horkas y Barcia (720') o incluso Jonathan Viera (249' en siete partidos), firmando un inicio de temporada en el que se le ha encontrado su mejor versión como revulsivo.

Un nuevo contratiempo que deja a Jesé en fuera de juego durante dos semanas, y que se une a la mala racha que el delantero lleva en la UD este curso. Por delante, una recuperación y una carrera de obstáculos para volver a seducir a un Luis García que no parece regalar nada. En el horizonte, partidos como el Huesca o la misma Copa del Rey ante el Extremadura se posicionan como una prueba de fuego para un Jesé con ganas de demostrar su fútbol.