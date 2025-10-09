Granada CF - UD Las Palmas: fecha, lugar, horario y cómo ver gratis la novena jornada de LaLiga Hypermotion

El partido entre el Granada CF y la UD Las Palmas, que se disputará mañana viernes 10 de octubre a las 19:30 horas (20:30 en horario peninsular) correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion, será un auténtico desafío para el conjunto amarillo, que busca continuar su buena racha. Los dirigidos por Luis García se enfrentarán al conjunto nazarí, que también llega en un gran momento de forma, en uno de los estadios más complicados de la categoría. El conjunto de Pacheta ha logrado salir del descenso tras haber sido colista de Segunda División, convirtiéndose en un rival de peso para medir las aspiraciones de los pío-pío.

La victoria contra el Cádiz CF ha llenado de energía positiva a la UD Las Palmas. El 1-0 logrado frente al segundo clasificado de la Segunda División ha dado alas a los jugadores amarillos, que recuperan la senda del triunfo tras la mala imagen ofrecida hace dos jornadas frente a la UD Almería. Este gran triunfo en el minuto 85, gracias al gol de Sergio Barcia, significó mucho más que solo 3 puntos. El equipo mostró el carácter que en algunos partidos anteriores se había echado en falta para lograr marcar. El conjunto dirigido por Luis García logró imponerse a otro equipo andaluz, que llegaba invicto esta temporada, pero que sufrió su primera derrota de la temporada en el Estadio de Gran Canaria.

UD Las Palmas- Cádiz / José Carlos Guerra

La UD Las Palmas podría dormir líder de la Segunda División

Los canarios inician la novena jornada de LaLiga Hypermotion en puestos de playoff, ocupando actualmente la quinta posición de la tabla con 14 puntos. Los amarillos se encuentran a solo dos puntos de los líderes, el RC Deportivo de La Coruña y el Real Racing Club de Santander, ambos con 16 puntos. Por ello, lograr un triunfo en Granada resulta crucial para mantenerse en la lucha por los primeros puestos de una clasificación que está extremadamente ajustada.

Además, si la UD Las Palmas sumase los 3 puntos, dormiría esa noche líder de la Segunda División. También se mantendría en la parte alta de la clasificación, ya que esta jornada habrá un duelo directo entre cántabros y gallegos, lo que garantiza que al menos uno de los dos equipos, si no ambos, podría dejar escapar puntos en este fin de semana. El triunfo pío-pío sería clave para consolidar sus aspiraciones de ascenso, especialmente en una liga tan competitiva como la Segunda División. Con los resultados de esta jornada, el equipo canario podría sacar ventaja frente a sus rivales directos y seguir demostrando su buen momento de forma. Los aficionados confían en que el equipo mantenga su racha positiva y aproveche esta oportunidad para dar un golpe de autoridad en la competición.

El Granada CF peleará por seguir escapando del descenso

Los nazaríes llegan a esta jornada tras encadenar un empate y dos victorias consecutivas en sus últimos tres encuentros. El equipo dirigido por José Rojo 'Pacheta' ha pasado de ser el farolillo rojo a salir de la zona de descenso en tan solo un mes. El conjunto rojiblanco acumula 8 puntos, gracias a su triunfo por 0-1 frente al Huesca y a la contundente victoria por 5-2 contra la Real Sociedad B.

El equipo andaluz quiere seguir en línea ascendente y consolidar su posición fuera de la zona peligrosa.

¿Dónde y a qué hora se puede ver el partido?

El partido entre el Granada CF y la UD Las Palmas se disputará el viernes 10 de octubre a las 19:30 horas (20:30 en horario peninsular) en el estadio Los Cármenes de Granada. El encuentro podrá seguirse de forma gratuita a través de RTVC en la televisión canaria y Canal Sur, la televisión autonómica de andalucía. También retransmitirá el encuentro Gol TV, disponible en el canal Veo 7 y en su página web.

Los aficionados pío-pío podrán disfrutar de su equipo desde cualquier rincón del archipiélago. Este encuentro estará disponible a través de los canales habituales de LaLiga Hypermotion TV, accesible en Dazn y Movistar Plus+. Además, este fin de semana se ha seleccionado este partido para incluirlo en el plan de suscripción anual de 9,99 euros al mes. Los demás operadores habituales, como Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video, también retransmitirán el partido.

Recuerda que puedes seguir la última hora de la UD Las Palmas en LaProvincia.es y el minuto a minuto del Granada CF - UD Las Palmas.