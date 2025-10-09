Jaime Mata, la otra cara de la moneda en la UD Las Palmas: estas son las imágenes que gustan a los aficionados

El vestuario de la UD Las Palmas cuenta con uno de esos jugadores que siempre necesitas en tu equipo. Jaime Mata ha sabido asumir su nuevo rol en el conjunto de Luis García. El madrileño está aportando su experiencia, convirtiéndose en un apoyo fundamental tanto dentro como fuera del campo.

Su habilidad para motivar a sus compañeros y darles respaldo en los momentos más complicados lo consolida como una pieza clave, destacando por su compromiso y un profesionalismo ejemplar. El futbolista de 32 años ha mostrado una actitud ejemplar, sin gestos de descontento y "sin poner ni una mala cara", como destacaba en redes sociales el aficionado amarillo Jaime R. (@jaimerodr).

Carla Gil Alberiche

El apoyo necesario desde el banquillo

Más allá de las indicaciones que daba Luis García desde la banda, Jaime Mata destacaba por su intensa actividad junto a la zona del banquillo. El delantero no paraba de hacer indicaciones a sus compañeros para que estuvieran atentos a las jugadas y motivándolos para que disputaran cada balón con intensidad.

El futbolista fichó por la UD Las Palmas la temporada pasada, aportando una destacada trayectoria y una sólida experiencia en Primera División. Tras su paso por el Real Valladolid y el Getafe CF, Jaime Mata llegó a la isla cuando el equipo amarillo aún competía en la élite del fútbol español.

El madrileño se consolidó como uno de los pilares fundamentales para Diego Martínez. Disputó un total de 33 encuentros durante la temporada 2024/2025, acumulando 773 minutos y anotando 4 goles en la Copa del Rey.

Este año la situación es distinta, ya que Jaime Mata únicamente ha jugado los últimos 5 minutos en la victoria por 1-0 frente al Cádiz CF el pasado domingo. Esto hace que el madrileño solo haya disputado el 1% de los minutos de esta temporada. Pese a esto, el delantero no ha estado molesto en ningún momento, y celebró con el resto de sus compañeros la victoria contra los andaluces.

Esta es una prueba más de cómo Jaime Mata ha sabido aceptar su rol con Luis García, en una plantilla que seguro le dará más minutos a este delantero.