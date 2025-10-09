Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jaime Mata, la otra cara de la moneda en la UD Las Palmas: estas son las imágenes que gustan a los aficionados

El delantero madrileño, aunque no dispone de muchos minutos en el campo, se ha convertido en un pilar fundamental para la unión del vestuario, aportando su experiencia desde la banda en los momentos más complicados

Jaime Mata festeja el gol de la UD Las Palmas ante el Atlético de Madrid mientras la grada enloquece

Jaime Mata festeja el gol de la UD Las Palmas ante el Atlético de Madrid mientras la grada enloquece / Andrés Cruz

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El vestuario de la UD Las Palmas cuenta con uno de esos jugadores que siempre necesitas en tu equipo. Jaime Mata ha sabido asumir su nuevo rol en el conjunto de Luis García. El madrileño está aportando su experiencia, convirtiéndose en un apoyo fundamental tanto dentro como fuera del campo.

Su habilidad para motivar a sus compañeros y darles respaldo en los momentos más complicados lo consolida como una pieza clave, destacando por su compromiso y un profesionalismo ejemplar. El futbolista de 32 años ha mostrado una actitud ejemplar, sin gestos de descontento y "sin poner ni una mala cara", como destacaba en redes sociales el aficionado amarillo Jaime R. (@jaimerodr).

Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas

Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas

Carla Gil Alberiche

El apoyo necesario desde el banquillo

Más allá de las indicaciones que daba Luis García desde la banda, Jaime Mata destacaba por su intensa actividad junto a la zona del banquillo. El delantero no paraba de hacer indicaciones a sus compañeros para que estuvieran atentos a las jugadas y motivándolos para que disputaran cada balón con intensidad.

El futbolista fichó por la UD Las Palmas la temporada pasada, aportando una destacada trayectoria y una sólida experiencia en Primera División. Tras su paso por el Real Valladolid y el Getafe CF, Jaime Mata llegó a la isla cuando el equipo amarillo aún competía en la élite del fútbol español.

El madrileño se consolidó como uno de los pilares fundamentales para Diego Martínez. Disputó un total de 33 encuentros durante la temporada 2024/2025, acumulando 773 minutos y anotando 4 goles en la Copa del Rey.

Este año la situación es distinta, ya que Jaime Mata únicamente ha jugado los últimos 5 minutos en la victoria por 1-0 frente al Cádiz CF el pasado domingo. Esto hace que el madrileño solo haya disputado el 1% de los minutos de esta temporada. Pese a esto, el delantero no ha estado molesto en ningún momento, y celebró con el resto de sus compañeros la victoria contra los andaluces.

Noticias relacionadas y más

Esta es una prueba más de cómo Jaime Mata ha sabido aceptar su rol con Luis García, en una plantilla que seguro le dará más minutos a este delantero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Grada Curva se transforma en El Muro y la UD Las Palmas tendrá un fondo parecido al del Borussia Dortmund
  2. Ya hay fecha para el cambio al horario de invierno
  3. Kali Soukouna, el maliense que abrió su 'Cayuco' en Gran Canaria: así es la nueva frutería en Las Torres
  4. Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
  5. Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
  6. Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
  7. Ratas del tamaño de gatos': vecinos de la Cuesta del Parrado se unen ante la 'desidia institucional' para limpiar un jardín público
  8. Tiempo de la Aemet para el martes en Canarias: estas islas se preparan para recibir la calima

Jesé explota: "No importa que el mundo me critique si el tribunal de mi conciencia no me acusa"

Jesé explota: "No importa que el mundo me critique si el tribunal de mi conciencia no me acusa"

Luis García: "La obsesión de la UD Las Palmas es ser el equipo menos goleado"

Luis García: "La obsesión de la UD Las Palmas es ser el equipo menos goleado"

Jaime Mata, la otra cara de la moneda en la UD Las Palmas: estas son las imágenes que gustan a los aficionados

Jaime Mata, la otra cara de la moneda en la UD Las Palmas: estas son las imágenes que gustan a los aficionados

La mala pata de Jesé con la UD Las Palmas: del cabreo en la banda a la baja por lesión

La mala pata de Jesé con la UD Las Palmas: del cabreo en la banda a la baja por lesión

Jesé se lesiona en el entrenamiento de la UD Las Palmas y es baja para Granada

Jesé se lesiona en el entrenamiento de la UD Las Palmas y es baja para Granada

Kirian Rodríguez y su relación con Jonathan Viera: "Es un hermano mayor y el capitán que nos hace falta"

Kirian Rodríguez y su relación con Jonathan Viera: "Es un hermano mayor y el capitán que nos hace falta"

Así fue el enfado de Jesé Rodríguez que indigna a la afición de la UD Las Palmas en el partido contra el Cádiz

Así fue el enfado de Jesé Rodríguez que indigna a la afición de la UD Las Palmas en el partido contra el Cádiz

Negocio Barcia: la UD Las Palmas asume la compra del central por 1,5 millones y puede hacer caja

Negocio Barcia: la UD Las Palmas asume la compra del central por 1,5 millones y puede hacer caja
Tracking Pixel Contents