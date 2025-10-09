Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jesé explota: "No importa que el mundo me critique si el tribunal de mi conciencia no me acusa"

El 'Bichito' responde a su polémico gesto con el peto y a su lesión y luego lo borra de las redes sociales

Tuit de Jesé en X que posteriormente borró

Tuit de Jesé en X que posteriormente borró / X

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

El particular vaso de agua de Jesé Rodríguez con la UD Las Palmas se rebosó ayer por la noche. Lo hizo después de la polémica que le ha perseguido esta semana: primero con su posible momento para entrar en el once de Luis García tras la expulsión de Lukovic, tras su malestar por no salir al terreno de juego contra el Cádiz después de haberse estado ejercitando en la banda, y ayer con motivo de su lesión en el entrenamiento. 

Una lesión que salió a la luz a través de un comunicado del club y que se hizo público a través de las redes sociales. Fue ahí donde el delantero, ex del Real Madrid y campeón de dos Copas de Europa empezó a recibir mensajes de aficionados en los que ponían en duda su compromiso con la elástica amarilla y con la lesión que sufrió.

"No importa que el mundo me critique si el tribunal de mi conciencia no me acusa", escribió a modo de respuesta a esos seguidores. Un mensaje que después decidió borrar para evitar nuevas polémicas.

El jugador grancanario, a la espera de su evolución, estará alejado de los terrenos de juego durante al menos dos semanas, dependiendo de su recuperación. En sala de prensa, el técnico del club Luis García hizo referencia a que él no era médico al ser cuestionado por el regreso del Bichito y achacó su vuelta a que no haya recaídas.

