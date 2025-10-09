Luis García: "La obsesión de la UD Las Palmas es ser el equipo menos goleado"

La obsesión de la UD Las Palmas es ser el equipo menos goleado de la categoría. Una etiqueta que ya tiene y no solo con la categoría de plata, sino también con la de oro, siendo el que menos goles ha encajado en lo que va de temporada, dejando atrás a gigantes como el Real Madrid o el FC Barcelona. "El compromiso del equipo a nivel defensivo es máximo, tiene que ser una obsesión para nosotros ser el equipo menos goleado porque eso nos llevara a estar más cerca de nuestros objetivos", expresó en sala de prensa.

Una UD que mañana visita al Granada en el Nuevo Los Cármenes con las bajas de Jesé Rodríguez tras lesionarse en el entrenamiento del miércoles, Mika Mármol, SandroLukovic por sanción y Cedeño por compromisos internacionales. La baja menos esperada es la del delantero Jesé, que fue anunciada durante la mañana del miércoles a través de un comunicado oficial, algo que no ha ocurrido con el resto de bajas del equipo este curso.

"No tengo ni idea de cuánto va a estar de baja Jesé, no soy médico. Tenemos que esperar la evolución de él porque hay jugadores que son dos semanas y otros que son cuatro. Tranquilidad y esperar una buena recuperación y no una recaída", comentó al ser cuestionado por el estado de salud del bichito.

La Copa del Rey

Esta semana el conjunto amarillo recibió la noticia de que el Extremadura será su rival en la 'Copa del Rey de la proximidad', algo que Luis García no se ha tomado del todo bien, achacando la situación a las tres horas de vuelo y el tren que deberán coger hasta llegar al destino. "Respetamos la Copa y al Extremadura y estamos encantados de visitarles. Independientemente que nos caiga en el medio de dos viajes no nos vamos a quejar, sino a disfrutar del camino".

Un partido que está en medio del viaje a Huesca y Gijón y donde las rotaciones no están garantizadas: "Independientemente de los jugadores que participen tengo confianza en todos y es una falta de respeto decir que vamos a tirarla por hacer rotaciones. Es un momento que sirve para mostrarse y demostrar y la cantera pueda ser partícipe".