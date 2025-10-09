Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas

Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas e integrante del equipo que logró el ascenso a Primera División en 1964, ha fallecido a los 85 años. Nacido en Tenerife el 5 de agosto de 1940, formó parte de una generación decisiva en el crecimiento del club durante los años sesenta.

Evaristo debutó oficialmente con la UD Las Palmas el 23 de octubre de 1960, en un partido ante el Extremadura que concluyó 6-2. Durante su etapa en el equipo disputó 38 encuentros de Liga y 6 de Copa, con 4 goles en el campeonato liguero.

Su trayectoria culminó con el campeonato de Segunda División y el ascenso a Primera en la temporada 1963-64, uno de los hitos más importantes en la historia del club. Posteriormente continuó su carrera en el CD Tenerife, donde también compitió varias temporadas en Segunda División.

La UD Las Palmas ha lamentado profundamente su fallecimiento y ha expresado sus condolencias a familiares y amigos. Con su pérdida se marcha uno de los nombres que contribuyeron a forjar la historia del club.