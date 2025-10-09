Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas

Formó parte del equipo que logró el ascenso a Primera División en 1964 y defendió la camiseta amarilla durante cuatro temporadas

Evaristo Ramos Padilla.

Evaristo Ramos Padilla. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas e integrante del equipo que logró el ascenso a Primera División en 1964, ha fallecido a los 85 años. Nacido en Tenerife el 5 de agosto de 1940, formó parte de una generación decisiva en el crecimiento del club durante los años sesenta.

Evaristo debutó oficialmente con la UD Las Palmas el 23 de octubre de 1960, en un partido ante el Extremadura que concluyó 6-2. Durante su etapa en el equipo disputó 38 encuentros de Liga y 6 de Copa, con 4 goles en el campeonato liguero.

Su trayectoria culminó con el campeonato de Segunda División y el ascenso a Primera en la temporada 1963-64, uno de los hitos más importantes en la historia del club. Posteriormente continuó su carrera en el CD Tenerife, donde también compitió varias temporadas en Segunda División.

La UD Las Palmas ha lamentado profundamente su fallecimiento y ha expresado sus condolencias a familiares y amigos. Con su pérdida se marcha uno de los nombres que contribuyeron a forjar la historia del club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Grada Curva se transforma en El Muro y la UD Las Palmas tendrá un fondo parecido al del Borussia Dortmund
  2. Ya hay fecha para el cambio al horario de invierno
  3. Kali Soukouna, el maliense que abrió su 'Cayuco' en Gran Canaria: así es la nueva frutería en Las Torres
  4. Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
  5. Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
  6. Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
  7. Ratas del tamaño de gatos': vecinos de la Cuesta del Parrado se unen ante la 'desidia institucional' para limpiar un jardín público
  8. Tiempo de la Aemet para el martes en Canarias: estas islas se preparan para recibir la calima

Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas

Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas

Jesé explota: "No importa que el mundo me critique si el tribunal de mi conciencia no me acusa"

Jesé explota: "No importa que el mundo me critique si el tribunal de mi conciencia no me acusa"

Luis García: "La obsesión de la UD Las Palmas es ser el equipo menos goleado"

Luis García: "La obsesión de la UD Las Palmas es ser el equipo menos goleado"

Jaime Mata, la otra cara de la moneda en la UD Las Palmas: estas son las imágenes que gustan a los aficionados

Jaime Mata, la otra cara de la moneda en la UD Las Palmas: estas son las imágenes que gustan a los aficionados

La mala pata de Jesé con la UD Las Palmas: del cabreo en la banda a la baja por lesión

La mala pata de Jesé con la UD Las Palmas: del cabreo en la banda a la baja por lesión

Jesé se lesiona en el entrenamiento de la UD Las Palmas y es baja para Granada

Jesé se lesiona en el entrenamiento de la UD Las Palmas y es baja para Granada

Kirian Rodríguez y su relación con Jonathan Viera: "Es un hermano mayor y el capitán que nos hace falta"

Kirian Rodríguez y su relación con Jonathan Viera: "Es un hermano mayor y el capitán que nos hace falta"

Así fue el enfado de Jesé Rodríguez que indigna a la afición de la UD Las Palmas en el partido contra el Cádiz

Así fue el enfado de Jesé Rodríguez que indigna a la afición de la UD Las Palmas en el partido contra el Cádiz
Tracking Pixel Contents