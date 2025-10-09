A la UD Las Palmas le toca un árbitro granadino en su partido contra el Granada CF: así Moreno Aragón, del comité madrileño, con quien el equipo canario no gana desde 2020

El enfrentamiento entre la UD Las Palmas y el Granada CF en el estadio Nuevo Los Cármenes (viernes 10 de octubre, 19:30 hora canaria) tendrá una previa con mucha polémica. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha elegido para dirigir este encuentro a un árbitro originario de Granada, Álvaro Moreno Aragón, que está adscrito al colegio madrileño, lo que ha generado debate entre los aficionados de ambos equipos. La designación del árbitro ha sido criticada porque podría generarse un conflicto de intereses, además de que el equipo amarillo no tiene buen recuerdo de este árbitro.

Aunque nació en Granada, este árbitro puede dirigir partidos de equipos andaluces debido a que está adscrito al colegio madrileño, lo que le permite desempeñar esta función. A pesar de la impecable trayectoria profesional del colegiado granadino, los aficionados de la UD Las Palmas no están satisfechos con la RFEF. Este árbitro, con amplia experiencia, ha dirigido 172 encuentros en Segunda División a lo largo de 8 temporadas. En la campaña 2016/2017 logró ascender a la categoría de plata tras su paso por la extinta Segunda División B.

En la temporada 25/26, Moreno Aragón ha dirigido 5 encuentros, durante los cuales ha mostrado 24 tarjetas amarillas, con un promedio cercano a 5 amonestaciones por partido. Además, ha expulsado por doble amarilla al defensa de la AD Ceuta, Yago Cantero, en el empate 3-3 frente al CD Castellón. En ese mismo encuentro, el colegiado pitó un penalti.

El pasado de Moreno Aragón contra la UD Las Palmas

El árbitro madrileño ha dirigido encuentros de ambos equipos, con un balance desfavorable para la UD Las Palmas. En los 14 partidos en los que ha estado presente, los amarillos han conseguido 3 victorias, 5 empates y 6 derrotas. La última vez que Moreno Aragón arbitró a los pío-pío fue en 2021, en un enfrentamiento contra la SD Amorebieta que finalizó con un empate 1-1. Además, en los últimos 5 encuentros que ha arbitrado, la UD Las Palmas no ha conseguido la victoria.

La última vez que la UD Las Palmas logró sumar los 3 puntos con este árbitro fue tras el parón provocado por la pandemia de COVID-19. En esa ocasión, el equipo, entonces dirigido por Pepe Mel, se impuso 1-0 al CD Mirandés gracias a un gol de penalti convertido por Rubén Castro.

El colegiado ha expulsado en dos ocasiones a jugadores del equipo pío-pío. En la segunda ronda de la Copa del Rey 2019/2020, frente al CD Badajoz, mostró la roja directa al guardameta Josep Martínez en un partido que terminó con victoria para el conjunto extremeño. También, expulsó al lateral brasileño Jonathan Vieira en una derrota por 3-1 contra el CE Sabadell. Además, otros jugadores fueron sancionados con doble amarilla: Aythami Artiles, en la temporada 2019/2020, durante un empate 2-2 frente al Racing de Santander, y más recientemente Álvaro Lemos, en una derrota por 4-0 contra el RCD Espanyol.

El empate a 1 entre la SD Amorevieta y UD Las Palmas en Lezama fue la última vez que este árbitro pitó a la UD Las Palmas / LaLiga

El Granada CF tampoco tiene buen balance con el colegiado granadino

Los rojiblancos presentan un balance equilibrado bajo el arbitraje de Álvaro Moreno, con un registro de dos victorias, dos derrotas y dos empates en los seis partidos que les ha dirigido. La última vez que arbitró al Granada CF, el equipo nazarí venció por 4-0 al Albacete Balompié en la temporada 22/23.

El precedente de Moreno Aragón con los dos equipos

Álvaro Moreno Aragón ya arbitró un enfrentamiento entre el Granada CF y la UD Las Palmas en la temporada 2018/2019. En aquel entonces, el equipo canario estaba dirigido por Pepe Mel, mientras que los andaluces contaban con la dirección de un conocido del Estadio de Gran Canaria, Diego Martínez.

El partido finalizó con un empate 1-1. David Timor adelantó a los amarillos, pero Antonio Puertas igualó el marcador en el minuto 90.

El equipo arbitral estará formado por Álvaro Moreno Aragón como colegiado principal, acompañado por los asistentes Rodrigo Blázquez y Álvaro González, el 4º árbitro será Álvaro Cánovas. En la sala VOR estarán José Antonio López como VAR y Rafael Sánchez como AVAR.