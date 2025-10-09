La UD Las Palmas del rigor defensivo busca ser líder en Granada sin Viera

La UD Las Palmas, con seis bajas, entre ellas la de última hora de Jonathan Viera, busca esta noche el liderato en Los Cármenes ante un Granada al alza -con dos victorias consecutivas y seis goles a favor-. Desde las 19.30 horas y con las cámaras de la TVC, el cuadro de Luis García Fernández quiere lucir su condición de mejor visitante de Segunda para alcanzar la primera plaza con 17 puntos en solitario, a la espera de Dépor, Racing y Cádiz.

El ‘21’ se lesionó ayer por la mañana en la última sesión de trabajo en Barranco Seco y se suma las ausencias de Mika Mármol, Sandro RamírezCedeñoLukovic y Jesé Rodríguezque al igual que a Viera sufrió el percance en la Ciudad Deportiva, pero en este caso, el miércoles.

El Granada, por su parte, tiene las bajas de los dos porteros del primer plantel: Luca Zidane (citado) con Argelia y Ander Astralaga con la selección sub 21. Por lo tanto, Pacheta alinea de inicio a Iker García, el joven cancerbero de 19 años y portero del filial Recreativo Granada de Tercera. El resto de ausencias por el parón de las selecciones son Martin Hongla y el extremo Sergio Rodelas. Rubén Alcaraz, recuperado de los problemas físicos, está disponible para la contienda.

La hora de Recobita

Luis García, sin la pieza en su esquema de Jonathan Viera como revulsivo, tendrá que hacer cambios en su once, siendo Jeremía Recoba una de las opciones en la posición de ataque. Escoltado por Ale García y Manu Fuster, la presencia del uruguayo es la que más sentido cobra, dejando a Kirian Rodríguez, Mata o Marc Cardona para la segunda mitad.

Barcia e iván Gil de camino a Granada / LP/DLP

En la línea defensiva, esa que ha logrado el rigor que tanto obsesiona al ovetense, presenta su cuarteto de lujo como Marvin, Suárez, Barcia y Clemente. El doble pivote, como ha ocurrido en gran parte del curso, es misión para Loiodice y Amatucci. Iván Gil queda liberado para dar rienda suelta a su fantasía.

Será además el segundo partido de Kirian Rodríguez después de su regreso a los terrenos de juego tras superar su segundo Linfoma de Hodgkin. El pasado domingo disputó 13 minutos ante el Cádiz, un tiempo que como él mismo expresó se le hizo corto. Esta noche, ante el Granada, está ante la oportunidad de volver a exhibirse y será una pieza fundamental para encontrar espacios. Conforma una sociedad de oro con Amatucci.

Como juez de la contienda, en Los Cármenes estará Álvaro Moreno Aragón, perteneciente al comité madrileño pero nacido en Granada. Se disparan las suspicacias por un arbitraje que está bajo lupa.

Un liderato en juego para la UD con un caminar dictatorial lejos de la Isla con siete puntos de nueve y solo un tanto encajado en contra. La apisonadora quiere más y aspira al maillot de líder sin Viera ni Jesé Rodríguez.