El once de la UD Las Palmas: Herzog suple a Suárez con Viti de extremo para el asalto de Los Cármenes

Herzog por Álex Suárez. Nueve jornadas, nueve once titulares. El estratega ovetense de la UD Las Palmas apuesta por el tinerfeño en detrimento del zaguero de Tamaraceite, que regresa al banquillo. Dinko Horkas, Marvin Park, Herzog, Barcia, Enrique Clemente, Enzo, Amatucci, Gil, Fuster, Viti y Ale García conforman el noveno once del técnico 'pío pío', que puede alcanzar el liderato si tumban al Granada en Los Cármenes (desde las 19.30 horas, TVC). Cabe recordar que Jesé Rodríguez, Jonathan Viera, Mika Mármol, Lukovic, Cedeño y Sandro Ramírez se pierden la contienda.

Por parte del cuadro nazarí, Iker García, Casadesús, Lama, Óscar, Diallo, Sergio Ruiz, Alcaraz, Alemañ, Sola, Pascual y Faye. La última victoria de la UD en Los Cármenes se remonta al 17 de febrero de 1985 con un gol de Benito Morales. Los amarillos son el mejor visitante de la competición de plata con dos victorias y un empate. Es el menos batido con la condición de foráneo al recibir un tanto ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel.