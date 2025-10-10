Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El once de la UD Las Palmas: Herzog suple a Suárez con Viti de extremo para el asalto de Los Cármenes

Luis García Fernández mantiene el once inicial que tumbó al Cádiz con la novedad del tinerfeño; Recobita, Mata, Kirian y Cristian aguardan en el banquillo

Foto de Los Cármenes, escenario de la disputa de la novena jornada.

Foto de Los Cármenes, escenario de la disputa de la novena jornada. / Antonio L Juarez

Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Herzog por Álex Suárez. Nueve jornadas, nueve once titulares. El estratega ovetense de la UD Las Palmas apuesta por el tinerfeño en detrimento del zaguero de Tamaraceite, que regresa al banquillo. Dinko Horkas, Marvin Park, Herzog, Barcia, Enrique Clemente, Enzo, Amatucci, Gil, Fuster, Viti y Ale García conforman el noveno once del técnico 'pío pío', que puede alcanzar el liderato si tumban al Granada en Los Cármenes (desde las 19.30 horas, TVC). Cabe recordar que Jesé Rodríguez, Jonathan Viera, Mika Mármol, Lukovic, Cedeño y Sandro Ramírez se pierden la contienda.

Por parte del cuadro nazarí, Iker García, Casadesús, Lama, Óscar, Diallo, Sergio Ruiz, Alcaraz, Alemañ, Sola, Pascual y Faye. La última victoria de la UD en Los Cármenes se remonta al 17 de febrero de 1985 con un gol de Benito Morales. Los amarillos son el mejor visitante de la competición de plata con dos victorias y un empate. Es el menos batido con la condición de foráneo al recibir un tanto ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
  2. La Grada Curva se transforma en El Muro y la UD Las Palmas tendrá un fondo parecido al del Borussia Dortmund
  3. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  4. La Aemet alerta de que la dana Alice dejará “lluvias muy fuertes”: ¿Cómo afectará a Canarias?
  5. Ya hay fecha para el cambio al horario de invierno
  6. Kali Soukouna, el maliense que abrió su 'Cayuco' en Gran Canaria: así es la nueva frutería en Las Torres
  7. Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
  8. Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años

El once de la UD Las Palmas: Herzog suple a Suárez con Viti de extremo para el asalto de Los Cármenes

El once de la UD Las Palmas: Herzog suple a Suárez con Viti de extremo para el asalto de Los Cármenes

Ni Luca Zidane ni Astralaga: la UD Las Palmas visitará a un Granada que no tiene porteros

Ni Luca Zidane ni Astralaga: la UD Las Palmas visitará a un Granada que no tiene porteros

La UD Las Palmas visita al Extremadura el martes 28 de octubre en la 'Copa de la proximidad'

La UD Las Palmas visita al Extremadura el martes 28 de octubre en la 'Copa de la proximidad'

La UD Las Palmas del rigor defensivo busca ser líder en Granada sin Viera

La UD Las Palmas del rigor defensivo busca ser líder en Granada sin Viera

La vida en la UD Las Palmas sin Jesé ni Viera: luz verde para Recobita, Gil y Kirian Rodríguez de revulsivo

La vida en la UD Las Palmas sin Jesé ni Viera: luz verde para Recobita, Gil y Kirian Rodríguez de revulsivo

Granada CF - UD Las Palmas: cómo ver gratis hoy la novena jornada de LaLiga Hypermotion

Granada CF - UD Las Palmas: cómo ver gratis hoy la novena jornada de LaLiga Hypermotion

A la UD Las Palmas le arbitra un granadino ante el Granada CF: Moreno Aragón, del comité madrileño, con quien no gana desde 2020

A la UD Las Palmas le arbitra un granadino ante el Granada CF: Moreno Aragón, del comité madrileño, con quien no gana desde 2020

Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas

Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas
Tracking Pixel Contents