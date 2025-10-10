Punto de oficio de la UD Las Palmas y llanto por Recobita

Punto de tedio, oficio y toneladas de pragmatismo. Así se conquista un ascenso. Es el camino. Ejercicio de albañilería para firmar un punto ante el Granada en Los Cármenes por la UD Las Palmas del rigor eterno 0-0 -solo cinco tantos encajados en nueve contiendas y solo uno de visitante tras cuatro partidos-. El meta nazarí Iker, el cuarto portero por el Virus FIFA, tuvo una noche plácida. Misiles de cartón y la lesión de Recobita. La formación grancanaria, que mantuvo la portería a cero sin angustias, sufrió un 'cero realizador' y no puso en apuros al imberbe Iker -cuarto portero del equipo de Pacheta-. Tablas para seguir en la zona de privilegio y formar parte de la aristocracia de la categoría desde una muralla de hormigón armado. Ale García fue el llanero solitario y Fuster pasó de puntillas. Viti arrancó por la izquierda, como ante el Cádiz, y tampoco volvió a funcionar. En el Oviedo ya jugaba por la izquierda y esa fórmula mutó a Pejiño en el segundo tiempo.

Luis García Fernández. / LA PROVINCIA / DLP

El empate deja la lesión de Jere Recobita, que salió de agitador en el segundo acto, y un Kirian Rodríguez majestuoso que elevó la cuota de control. Amatucci y Ale García brillaron en el engranaje de Luis García en 90 minutos de auténtico sopor y que pudo cambiar a la hora por un taconazo de Sergio Ruiz (57'), que se marchó rozando el palo. La aparición de Kirian brindó personalidad y Gil no estuvo a la altura. Tampoco Fuster, en una contienda de perfil bajo. Luis García recurrió a Mata, ya con Recobita lesionado, y el madrileño completó una volea a lo Julio Salinas que pudo terminar en gol. El Granada fue devorado por el miedo y las excesivas precauciones y Faye fue el más incisivo. Sin la participación del VAR, la igualada resultó lapidaria. Bombardeo nazarí en la recta final y un Dinko de hielo. Poco argumento para un pulso carente de adrenalina, salvo en la recta final con Pejiño, Kirian, Mata y un quirúrgico Amatucci.

Ale García pugna con Lama, en Los Cármenes. / LA PROVINCIA / DLP

El córner de Gil

El precio de la resistencia. Firmeza defensiva y un Granada maniatado. La UD cumplió en el primer acto con un 0-0 en la faceta defensiva y se olvidó de fabricar arte. Esta tónica, de los primeros veinte, se elevó hasta el 96'. Crónica de la nada para un equipo invicto de visitante. Seis remates y 4 córneres dejaron a un debutante Iker bajo palos del cuadro local sin pasar excesivos apuros en el arraque. Sacó una mano sospechosa a córner de Gil y tembló ante un remate de Enzo. Los amarillos dejaron vivo a los de Pacheta con un Ale García voluntarioso. El pulso del máximo rigor y del miedo se inició con un misil de Faye y la respuesta de Enzo (4'). El senegalés repercutía por la izquierda y Ale García parecía Tom Hanks en Náufrago. Barcia ofreció un recital y de nuevo Ale García acarició el 0-1 con pase de Fuster. A la media hora, remate de Pascual y el cuero sale rozando la madera. Mano de Iker (41') con el córner de Gil y fin del primer tiempo.