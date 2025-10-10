La UD Las Palmas visita al Extremadura el martes 28 de octubre en la 'Copa de la proximidad'

La UD Las Palmas visita a la SD Extremadura al martes 28 de octubre (20.00 horas) en la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey. Cuatro días antes (viernes 24), el cuadro de Luis García Fernández afronta un pulso exigente ante la SD Huesca en El Alcoraz en la 11ª jornada. Y para rematar el tour por la Península, el domingo 2 de noviembre, el plantel isleño pasa por Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro 'Quini' (15.15 horas). Esta noche toca el Granada en Los Cármenes (19.30 horas) y el domingo 19 de este mes, llega la SD Eibar al Gran Canaria.