Ni Luca Zidane ni Astralaga: la UD Las Palmas visitará a un Granada que no tiene porteros

Todos los guardametas que forman parte de la primera plantilla del equipo nazarí están convocados con las selecciones nacionales, lo que ha vueldo a reactivar el debate sobre parar la Segunda División cuando hay parón internacional

UD Las Palmas- Cádiz

UD Las Palmas- Cádiz / José Carlos Guerra

Luis Miguel Mora

El parón de selecciones le ha venido muy bien a la UD Las Palmas, porque ha dejado sin porteros al Granada CF. El parón de selecciones ha dejado una situación insólita en el conjunto nazarí, porque José Rojo 'Pacheta' se ha visto obligado a recurrir a la cantera para cubrir la portería en el partido que se disputará esta noche en el Nuevo Los Cármenes. Esta circunstancia vuelve a encender el debate sobre si la Segunda División debería detenerse durante las fechas FIFA, como ocurre en Primera.

Ni Luca Zidane ni Ander Astralaga, los dos guardametas de la primera plantilla, estarán disponibles. Ambos han sido convocados por sus respectivas selecciones, dejando a Pacheta sin opciones experimentadas bajo los palos. "Hay que parar en los partidos internacionales; esa es mi reivindicación, esto no es normal. Si quieren tener buenas jugadores y buenos equipos, hay que parar; esto no puede ser, me tengo que joder y poner a otro", lamentó el técnico en rueda de prensa, mostrando su malestar con el calendario de la competición.

Las convocatorias de Zidane y Astralaga benefician a la UD Las Palmas

Por un lado, Luca Zidane, hijo del mítico Zinedine Zidane, ha sido citado por la selección de Argelia, con la que debutará tras decidir representar al país de sus abuelos. El guardameta, de 27 años, tenía la posibilidad de jugar con España o Francia, pero ante la falta de llamadas optó por el combinado africano, una decisión que ya ha sido oficializada por la federación argelina.

Por su parte, Ander Astralaga, de 21 años y formado en la cantera del FC Barcelona, ha sido convocado por la selección española sub-21. El joven portero es un fijo en las listas del seleccionador David Gordo y una de las grandes promesas bajo los palos, lo que refuerza su papel en el futuro del fútbol español.

A estas ausencias se suma la del meta del juvenil A, Carlos Guirao, convocado por la selección española sub-18. Aunque aún no ha debutado esta temporada, el joven guardameta ha entrenado con el primer equipo y es una apuesta de futuro para la entidad nazarí.

'Pacheta' ya tiene a su elegido para cubrir la portería

Con las tres bajas confirmadas, todo apunta a que el elegido para ocupar la portería del Granada será Iker García, guardameta de 19 años perteneciente al Recreativo Granada, filial del club. García se entrenará con el primer equipo y debutará en un encuentro exigente frente a la UD Las Palmas, que buscará aprovechar la inexperiencia del rival para sumar tres puntos clave a domicilio.

Noticias relacionadas y más

Iker García será el encargado de suplir a los dos porteros

Iker García será el encargado de suplir a los dos porteros / LaLiga

La otra alternativa que baraja Pacheta es Bohdan Isackenko, también portero del filial, aunque todo indica que García será titular. En cualquier caso, la UD Las Palmas tiene ante sí una gran oportunidad para afianzar su buena dinámica y regresar de Los Cármenes con una victoria que le acerque a los puestos de privilegio.

