La vida en la UD Las Palmas sin Jesé ni Viera: luz verde para Recobita, Gil y Kirian Rodríguez de revulsivo

Una UD Las Palmas mermada con seis ausencias que lucha por la 'pole' de la Segunda División esta noche en Los Cármenes ante el Granada (19.30 horas, TVC). En esa relación de ausentes, dos ilustres como Jesé Rodríguez (tres partidos, 39') y Jonathan Viera Ramos (siete partidos, dos asistencias y 249') en un frente ofensivo que sufrirá su particular metamorfosis.

Lukovic (sancionado), Mika Mármol (de baja dos semanas más), Cedeño (citado con Panamá) y Sandro Ramírez (en la recta final de su recuperación tras operarse de la rodilla) tampoco estarán en un desplazamiento a la capital nazarí sin lista pública de 23 jugadores. En esa 'operación despiste', Luis García Fernández se aferra al pichichi Ale García (tres dianas) y Recobita (la gran sensación ante el Cádiz en la última victoria).

Atentos al '20'

Pero también oposita a estrella del pulso Granada-UD Kirian Rodríguez. El '20' regresó de forma impecable ante el Cádiz tras superar su segundo cáncer. Eléctrico, elegante y vertical. Alineado con Amatucci, en esa nueva sociedad del caviar, la UD afronta la peculiaridad de medirse a un rival andaluz con triple ausencias en portería por el Virus FIFA. Jesé, con una microrrotura, se ha perdido seis partidos y el séptimo llegaría el próximo domingo ante el Eibar -depende de la evolución-. Sobre Viera, causó baja en la primera contienda ante el Andorra por un problema burocrático y ahora por este percance físico, el primero de toda la temporada. Lo más curioso es que Luis García nunca ha repetido once tras ocho jornadas. Ocho duelos, ocho orquestas, ocho propuestas.

Esta noche podría repetir si mantiene a Viti por la izquierda, con Dinko Horkas, Marvin, Suárez, Barcia, Enrique, Enzo, Amatucci, Fuster, Gil, Viti y Ale García. La opción de Jere Recobita de inicio recobra importancia, dado el gran rendimento del uruguayo en la recta final de la última contienda ante el Cádiz.