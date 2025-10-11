Aportación residual de Lukovic y Cedeño con sus selecciones

A la segunda va a la vencida. Después de haber recorrido más de 20.000 kilómetros en el anterior parón de selecciones para no disputar ningún minuto, esta vez el jugador de la UD Las Palmas Edward Cedeño ha corrido con un poco más de suerte: el panameño, convocado con la absoluta de Panamá para disputar los dos segundos partidos de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf disputó los últimos ocho minutos y ayudó a su país a conseguir la victoria ante El Salvador (0-1)

Alejado de sus compañeros, que ayer firmaron tablas (0-0) en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada, Cedeño todavía tiene que cumplir con el segundo partido, programado para la madrugada del miércoles. Tras ese partido, volverá a la Isla para hacer frente al encuentro que disputará la UD contra el Eibar en el Estadio de Gran Canaria el domingo (20.00 horas).

Otro amarillo que acudió con su selección fue el delantero serbio Milos Lukovic, apartado de la UD por sanción. Ayer, ante el Granada, cumplió el último partido de castigo mientras defendía la camiseta de Serbia Sub 21 en un amistoso contra Rumanía. El delantero referencia de Luis García, disputó los últimos trece minutos y al igual que Cedeño, formó parte de la victoria de su selección (0-1).

Estadísticas y tarjetas para regalar

Sus estadísticas con la UD Las Palmas se resumen en seis partidos, 426 minutos, un gol y una asistencia, a lo que hay que sumar tres tarjetas amarillas y una roja.

El internacional que esta vez no acudió con su selección fue Lorenzo Amatucci, que tras el parón del mes de septiembre no disputó ninguno de los dos partidos, los cuales tuvo que ver desde la grada al no entrar en la convocatoria final. Ayer, defendió como el mejor el escudo de la UD Las Palmas en Granada.