Drama Recobita en la UD Las Palmas: "Puede tener el cruzado roto de su rodilla"

El llanto del guerrero. El atacante uruguayo de la UD Las Palmas Jeremía Recoba 'Recobita' padece una lesión grave en su rodilla derecha y deberá pasar por el quirófano. A tenor de las primeras exploraciones, el diagnóstico no es nada halagüeño y se estima que tenga "roto el cruzado" de la citada articulación.

"Hay que esperar, para que sea observado y se determina con el máximo grado de precisión", apuntan desde la entidad grancanaria. Este tipo de contratiempos son considerados 'graves' y dejaría al '9' del club grancanario fuera de combate entre cinco y seis meses. Ayer, el cuadro amarillo arrancó un punto en ejercicio de oficio y tedio antee el Granada 0-0.

Jeremía Recoba, ayer, en el instante de ser retirado del césped. / Antonio L. Juárez

El atacante de 22 años saltó al terreno de juego de Los Cármenes en el minuto 57 por Iván Gil. En el 77', en un lance fortuito y al borde del área, chocó con el meta Iker del Granada en presencia de otro jugador nazarí. Se fue al suelo y de inmediato se percató de la gravedad de la lesión. La expedición aterriza esta mañana en Gran Canaria y el jugador quedará en manos del servicio médico de la UD Las Palmas. No es el primer problema de rodilla en el plantel amarillo, ya que Sandro Ramírez fue intervenido el pasado julio, al segundo día del inicio del stage en Marbella.

De igual manera, hoy se conoce el parte médico de Jonathan Viera, baja para Granada por una dolencia muscular. Hoy será sometido a una resonancia para conocer el grado del percance y el tiempo de baja.