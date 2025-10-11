Homenaje al gol en el ‘derbi chico’ de Tercera RFEF entre el Tenerife y UD Las Palmas

El Tenerife C y Las Palmas C hicieron un homenaje al gol en el derbi chico del grupo canario de Tercera RFEF. Ocho tantos, repartidos a partes iguales, el botín de un encuentro vibrante en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (4-4). El filial amarillo remontó el tanto inicial de los blanquiazules, que devolvieron las tablas al marcador antes del descanso. Tras el receso, los de Rayco García volvieron a ponerse por delante, mientras que su rival empataba dos veces más en la recta final. El tanto definitivo lo hacía Darío de penalti para los grancanarios en el 93’.

Ambos conjuntos salieron en busca del marco rival, aunque con algo más de sensación de peligro por parte de un Tenerife C que a los cinco minutos se puso por delante tras un servicio de Gabri hacia Padrón, quien hizo el 1-0 con un tiro cruzado escorado a la derecha. Poco después, Adrián Navarro colgó un balón desde la zona izquierda y Juliano remataba desviado desde la frontal del área pequeña.

En la primera llegada clara de Las Palmas C, en el minuto 12, Padrón derribó a Robles en el área y el colegiado señaló un penalti que Hiromi transformó en el 1-1. A partir de entonces, el filial amarillo jugó cómodo y a la media hora culminó la remontada después de una recuperación de Hiromi en campo rival, sirviendo al espacio para que Robles anotara en el uno contra uno.

A raíz del 1-2, las fuerzas volvieron a igualarse y ningún equipo logró generar ocasiones hasta el minuto 45, cuando la zaga visitante desvió hacia su propia área un pase de Raúl y Dailo aprovechó la situación para restablecer el empate. En la acción posterior, Padilla desvió el tiro de Hiromi escorado a la derecha para conservar el 2-2 al descanso.

Desde el inicio de la segunda parte, ambos equipos siguieron buscando el marco contrario y las ocasiones llegaron en ambos lados del campo. A la hora de juego, Nehuen se plantó solo en el área y volvió a poner por delante a los blanquiazules, aunque solo cinco minutos después, Airán devolvió las tablas al rematar un pase de Antonio desde la línea de fondo.

En el minuto 83, tras un robo de balón en campo contrario, Edu colocó un pase entre líneas hacia Manu Montero, quien recogió el balón en el área y no perdonó en el uno contra uno. Sin embargo, en el tiempo de descuento, un discutido penalti sobre Antonio lo aprovechó Darío para hacer el definitivo 4-4.